CH-Eröffnung: Kaum verändert – Investoren auf Orientierungssuche

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist kaum verändert in die neue Woche gestartet. Damit stabilisiert er sich nach der Erholung vom Freitagnachmittag weiter. Insgesamt seien die Investoren aber nach wie vor auf Orientierungssuche, meinen Händler. Viele Anleger blieben insbesondere vorsichtig, weil die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag besser ausfielen als erwartet – was eine Zinserhöhung wahrscheinlicher macht. Nächster Fixpunkt sind die US-Konsumentenpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden.

Ausserdem bestehen laut Börsianers weiterhin Bedenken wegen des Wahlsiegs der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Es wird befürchtet, dass strengere Vorschriften für den Bau von Rechenzentren, den Energieverbrauch und die Entwicklungskosten den Boom der KI-Infrastruktur verlangsamen könnten. Der nachgebende Bitcoin wird in diesem Zusammenhang als Warnsignal gesehen und als Beleg für die tiefere Risikobereitschaft der Investoren.

Der SMI steigt gegen 09.15 Uhr nach einer leicht negativen Eröffnung um 0,05 Prozent auf 14’804,35 Punkte und der breite SPI um 0,04 Prozent auf 20’839,21 Zähler. Der Mid-Cap-Index SMIM gibt hingegen um 0,16 Prozent auf 3211,43 Punkte nach.

Novartis im Plus

Von den 20 SMI-Titeln sind zwölf im Minus und acht im Plus. Eine Veränderung von mehr als 1 Prozent zeigen aber nur vier Titel.

Auf der negativen Seite sind dies Richemont (-2,3%), die laut Händlern von chinesischen Makrodaten gebremst werden. Deutliche Verluste erleiden ausserdem Amrize (-2,0%) und Swiss Re (-1,5%) nach negativen Analystenkommentaren.

Auf der positiven Seite fallen die Sandoz-Aktien (+1,3%) aus dem Rahmen, was Börsianer mit einer Produktlancierung erklären.

Leicht im Plus sind – entgegen der vorbörslichen Indikation – ausserdem die Novartis-Papier (+0,6%). Wie am Wochenende bekannt wurde, untersucht die US-Gesundheitsbehörde FDA zwar das Risiko der Tumorbildung bei der Zolgensma-Gentherapie des Basler Konzerns. Gleichzeitig gab es aber auch einen positiven Analystenkommentar von Jefferies. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google