CH-Verlauf: Erleichterung über Rahmenabkommen in Nahost

Zürich – Investoren weltweit nehmen die Nachricht über ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran mit sichtlicher Erleichterung auf. Auch am Schweizer Aktienmarkt ist der Leitindex SMI zunächst mit Kursgewinnen von mehr als 1 Prozent gestartet. Allerdings lassen die schwächeren Schwergewichte diese Avancen abschmelzen.

Das Abkommen folgt auf Monate zäher Verhandlungen. Ende dieser Woche soll das Abkommen in Genf unterzeichnet werden. Mit den Unterschriften soll dann auch die Strasse von Hormus umgehend geöffnet werden. Allerdings fehlen noch viele Details über die weiteren Vereinbarungen. Daher warnen einige Experten auch vor verfrühtem Optimismus. Die Einigung sei nur ein Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess, der seine grössten Hürden noch vor sich hat.

Gegen 10.55 Uhr notiert der SMI noch um 0,42 Prozent höher bei 13’766,00 Punkten. Sein Tageshoch liegt bei 13’871 Punkten und damit weniger als 200 Punkte unter seinem bisherigen Rekordhoch bei 14’063 Punkten von Ende Februar. Der SMIM der mittelgrossen Werte gewinnt 1,13 Prozent auf 3074,36 Punkte und der breite SPI 0,64 Prozent auf 19’451,48 Zähler.

Dass die Nervosität unter den Investoren merklich nachgelassen hat, zeigt sich auch beim Volatilitätsindex VSMI. Er notiert aktuell auf einem Niveau, das er letztmals vor Ausbruch des Iran-Krieges gesehen hat.

Im SMI sind die Gewinner (15) klar in der Überzahl. Vor allem die defensive Werte wie Swisscom (-1,4%) und die drei Schwergewichte Roche, Nestlé und Novartis halten den Markt mit Verlusten von bis zu 1,1 Prozent jedoch zurück.

In Asien waren die wichtigsten Indizes teilweise mit Aufschlägen von mehr als 5 Prozent aus dem Handel gegangen und auch die Wall Street wird klar im Plus erwartet. Andere Anlageklassen wie Gold, Silber oder der Bitcoin ziehen ebenfalls an, während Öl so wenig kostet wie seit März nicht mehr.

Bei den hiesigen Blue Chips sind derweil erneut insbesondere baunahe Werte gesucht. So notieren Sika, Amrize und Holcim mit Gewinnen von bis zu 3,0 Prozent erneut in der Spitzengruppe, nachdem sie bereits am Freitag Spitzenreiter waren. Investoren werten das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran als positiv für sie. Denn gerade in den Wochen davor waren die Branchenwerte von dem Konflikt im Nahen Osten und den dadurch stark gestiegenen Energiepreisen zurückgehalten worden.

Klar im Plus sind auch Partners Group (+3,0%). Der Privatmarktspezialist hatte am Freitagabend Gerüchte über zusätzliche Liquiditätsbeschränkungen oder gar ein Einfrieren seiner Evergreen-Fonds zurückgewiesen. Damit können die Aktien ihre zaghafte Erholung nach dem massiven Ausverkauf Anfang Juni etwas erholen.

Noch stärkere Bewegungen sind in den hinteren Reihen zu sehen: Belimo (+6,5%) und SoftwareOne (+4,3%) profitieren von Hochstufungen, während beim Flughafen Zürich (+4,6%) die Inbetriebnahme des Noida International Airport in der Grossregion Delhi positiv aufgenommen wird. Aber auch das Nahost-Rahmenabkommen sorge für Erleichterung.

Ein Gesprächsthema ist auch weiterhin der gelungene Börsengang des Raumfahrt- und AI-Unternehmens SpaceX am vergangenen Freitag. Die zu 135 Dollar ausgegebene SpaceX-Aktie schloss am Freitagabend an der Nasdaq bei knapp 161 Dollar. Techwerte wie VAT, AMS Osram, Comet oder Inficon zählen mit Avancen von bis zu 3,8 Prozent erneut zu den grösseren Gewinnern.

Bystronic (-6,6%) dagegen werden nach einer Gewinnwarnung gemieden.

Zudem feiert Matador sein Börsendebüt. Die Aktien sind seit heute auch an der Schweizer Börse SIX kotiert. Der Referenzpreis liegt bei 3,85 Franken je Aktie.

Im weiteren Wochenverlauf stehen dann die Zinssitzungen zahlreicher Notenbanken im Fous. Hauptereignis für die Aktienmärkte ist die Sitzung der US-Notenbank Fed vom Mittwoch, mit grosser Spannung erwartet werden die Aussagen des neuen Chefs Kevin Warsh. (awp/mc/ps)

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