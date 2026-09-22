CH-Eröffnung: Leicht im Minus – Steigende Ölpreise bremsen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Damit kann der Leitindex den guten Vorgaben aus Übersee zunächst nicht folgen, hält aber den Grossteil der Vortagesgewinne. Etwas auf die Stimmung drücken die wieder anziehenden Ölpreise.

Zu Wochenbeginn hatte sich die Stimmung an den Märkten noch deutlich aufgehellt. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte profitieren wieder von wachsender Zuversicht rund um das KI-Thema, nachdem zuletzt noch Bewertungs- und Zinssorgen dominiert hatten. Für etwas Entspannung sorgen zudem neue diplomatische Hoffnungen im Nahost-Konflikt sowie die anstehenden Gespräche zwischen den USA und China.

Die Ölpreise ziehen nach den Verlusten der vergangenen Tage allerdings wieder etwas an. Brent verteuert sich im frühen Handel um rund 1,5 Prozent auf 101,82 Dollar je Fass. Zum Wochenstart war der Preis den vierten Handelstag in Folge gefallen und zeitweise unter die Marke von 100 Dollar gerutscht. «Die Märkte haben die leichte Entspannung schnell eingepreist», sagt ein Marktbeobachter. Ohne weitere diplomatische Fortschritte könne die Risikoprämie ebenso rasch wieder zurückkehren.

UBS und Versicherer unter Druck

Der SMI verliert gegen 09.15 Uhr 0,14 Prozent auf 13’937,04 Punkte. Dabei sind die Gewinner mit 13 Titeln aber in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,26 Prozent auf 3’105,68 Punkte, während der breite SPI um 0,04 Prozent nachgibt.

An der Spitze der Blue Chips stehen Sandoz (+2,1%) nach einem positiven Analystenkommentar. Auch Logitech (+1,7%) und Givaudan (+1,3%) knüpfen an die gute Entwicklung vom Vortag an.

Unter Druck stehen dagegen die UBS (-2,1%), bei denen Regulierungssorgen belasten. Auch die Versicherer Swiss Re, Zurich und Swiss Life geben überdurchschnittlich nach.

Die Nestlé-Aktien (-0,5%) zählen ebenfalls zu den Belastungsfaktoren. Der Lebensmittelkonzern führt sein Russland-Geschäft trotz der angeordneten Zwangsverwaltung nach eigenen Angaben normal weiter, bleibt formal Eigentümer der Beteiligungen, hat deren Kontrolle aber vorerst verloren.

Studie sorgen für Bewegung

In den hinteren Reihen legen Oerlikon (+2,7%) nach einer Kaufempfehlung von Kepler deutlich zu. VZ Holding (+1,7%) profitieren von einer Einstufung auf «Outperform» durch Oddo. Dagegen geben Burckhardt Compression (-2,8%) nach einer Kurszielsenkung durch UBS nach.

Gesucht sind auch Mobilezone (+1,3%) nach der Ausweitung Online-Vertriebs. Nicht gut an kommen dagegen die Halbjahreszahlen von Newron (-3,9%).

Deutlich im Plus notieren mehrere Technologiewerte wie Comet, Inficon und VAT. AMS Osram geben nach dem kräftigen Kursanstieg vom Vortag dagegen leicht nach. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google