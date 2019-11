CH-Eröffnung: Nachgebende Kurse – Anleger bleiben vorsichtig

Zürich – Die Schweizer Börse zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel schwächer. Die Anleger seien angesichts der andauernden Hängepartie im US-chinesischen Handelsstreit vorsichtig, heisst es am Markt. Zudem trübten enttäuschende Daten aus China und die Unruhen in Hongkong die Stimmung. Doch wirklich verkaufen wollten die Anleger auch nicht, denn sie rechneten wohl weiterhin fest mit einem positiven Ergebnis bei den Handelsgesprächen. „Anders kann man das rekordhohe Niveau an den Börsen sonst nicht erklären“, sagt ein Händler.

Kursbewegende Impulse könnten im Laufe des Tages von der Veröffentlichung der US-Produzenten- und Importpreise sowie der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ausgehen. Zudem spricht US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Haushaltsausschuss des US-Repräsentantenhaus. Am Vortag hatte Powell vor einem Kongressausschuss die Aussicht auf eine Zinspause in den USA bekräftigt.

Der SMI verliert gegen 9.20 Uhr 0,19 Prozent auf 10’279,90 Punkte. Der die 30 wichtigsten Werte umfassende SLI gibt um 0,26 Prozent auf 1’577,82 und der breite SPI um 0,19 Prozent auf 12’422,46 Zähler nach. Bei den 30 grössten Werten stehen 21 Verlieren 8 Gewinner gegenüber. Givaudan sind unverändert.

Wie am Vortag stehen die Finanzwerte oben auf der Verkaufsliste der Anleger. Julius Bär (-1,2%), CS (-1,2%) und UBS (-1,0%) führen die Verlierer an.

Bei den Versicherern fallen Swiss Life um 0,8 Prozent.

Zurich (-0,3%) sind ebenfalls leichter. Damit gehen anfängliche Gewinne verloren, die sie zunächst nach der Bekanntgabe neuer ambitiöserer Ziele für die nächsten Jahre erzielt hatten. Vor einer Woche hatte der Versicherer den Markt mit als insgesamt wenig überzeugend taxierten Zwischenbericht enttäuscht.

Ebenfalls tiefer sind zyklische Werte wie Clariant (-0,9%), Adecco (-0,6%) und Sika (-0,9%).

Die Gewinner werden von Temenos (+1,0%) angeführt, gefolgt von den Medizintechnikern Sonova (+0,3%) und Alcon (+0,2%).

Am breiten Markt fallen SIG (-2,7% auf 13,60 Fr.). Grossaktionär Onex hat seine Beteiligung am Hersteller von Verpackungs- und Getränkekartonmaschinen um 31,4 Millionen Aktien reduziert und zu einem Kurs von 13,30 Franken je Titel an verschiedene institutionelle Investoren verkauft. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktuelle SMI-Entwicklung bei Google