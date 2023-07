CH-Eröffnung: SMI beginnt vollgepackte Woche vorsichtig

Zürich – Investoren steht eine Woche vollgepackt mit wichtigen Unternehmens- und Konjunkturdaten bevor. In einem solchen Umfeld will sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen. Entsprechend bewegt sich auch der Schweizer Aktienmarkt am Montag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle. Laut Händlern könnte sich das im weiteren Verlauf ändern, wenn in Europa die vorausschauenden Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda stehen.

Zu den wichtigsten Terminen zählen in dieser Woche aber ohne Frage die Zinsentschiede von Fed und EZB, die ab Mitte der Woche dann das Geschehen beeinflussen werden. «Es kommt bei den Notenbanksitzungen weniger auf die Resultate als vielmehr auf die begleitende Worte der Notenbanker an», kommentiert ein Händler. Die Finanzmarktteilnehmer stellten sich derzeit auf eine Zinspause in den USA ein. «Sollte dies widerlegt werden, wird das nicht spurlos an den Finanzmärkten vorbeiziehen.»

Der SMI gibt gegen 09.15 Uhr um 0,11 Prozent nach auf 11’195,15 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, tritt mit -0,02 Prozent auf der Stelle bei 1761,81 Zählern und der und der breite SPI verliert 0,10 Prozent auf 14’750,74 Punkte. Von den 30 SLI-Werten geben zwei Drittel nach und eines gewinnt hinzu.

Das Gewinnerfeld wird von Julius Bär (+4,7%) und SGS (+3,4%) nach Zahlen angeführt. Die Julius-Bär-Gruppe hat den Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert. Zudem konnte die Zürcher Privatbank auch wieder anziehende Netto-Neugeldzuflüsse vermelden. In einem ersten Kommentar werden die Daten bei RBC als beruhigend beschrieben.

Derweil hat der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS in der ersten Jahreshälfte 2023 etwas mehr umgesetzt, unter dem Strich aber etwas weniger verdient. Die Prognose für das organische Wachstum bis zum Jahresende wird aber angehoben.

In den hinteren Reihen sacken Dätwyler (-8,2%) und Belimo (-1,2%) nach Zahlen ab. Noch deutlicher geht es für Meyer Burger (-9,5%) abwärts. Das Solarunternehmen hat mit Herausforderungen zu kämpfen. (awp/mc/pg)

