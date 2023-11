CH-Eröffnung: SMI eine Spur freundlicher – Alcon unter Druck

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft etwas fester. Die Kursgewinne halten sich aber trotz starker Vorgaben aus dem Ausland in Grenzen. Dies liegt laut Händlern daran, dass die hiesige Börse einen Teil der Gewinne bereits am Vortag eingepreist haben. Nach den unerwartet positiven US-Inflationsdaten hofften die Anleger nun aber, dass dies der Startschuss für ein Weihnachtsrally war.

Laut Einschätzung der UBS dürfte die US-Notenbank Fed die Phase der Zinserhöhungen nun beendet haben. Im kommenden Jahr sollte eine Kombination aus geringerem Wachstum und niedrigerer Inflation zu Zinssenkungen führen, schreibt die Grossbank in ihrem täglichen Kommentar. Weitere Hinweise zur US-Inflation werden nun von den am Nachmittag erwarteten Produzentenpreisen erwartet. Positiv erwähnen Händler heute auch, dass der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA, der Shutdown, abgewendet worden sein dürfte. Die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses hatten am Vortag einem Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt zugestimmt.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 10’722,17 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gewinnt magere 0,03 Prozent auf 1698,54 Punkte und der breite SPI 0,16 Prozent auf 14’1120,00 Punkte. Von den 30 Blue Chips legen 23 zu und sieben schwächen sich ab.

Die Aktien von Alcon brechen nach Quartalszahlen um 8,2 Prozent ein. So hat der Augenheilkonzern besonders beim Umsatz enttäuscht, aber auch beim Kerngewinn hatten Analysten mehr erwartet. Zudem blieb eine positive Überraschung bei der Guidance aus. . Auf der anderen Seite der Tabelle stehen Sandoz (+2,2% auf 27,08 Fr.) zuoberst, die damit ihren jüngsten Anstieg fortsetzen. Dahinter folgen die Aktien von Swatch (+1,8%) und auch Richemont (+1,1%), die sich weiter von den Kursverlusten der Vorwoche erholen.

Die Aktien der UBS (+0,7%) sind ebenfalls gefragt. Heute wird Urteil des obersten Gericht Frankreichs erwartet. Die Grossbank kämpft in Frankreich immer noch gegen den Schuldspruch wegen rechtswidriger Kundenanwerbung und Beihilfe zur Geldwäscherei. Die Bank soll fast 2 Milliarden Euro zahlen.

Auf den hinteren Rängen fallen Ypsomed (+2,7%) positiv auf. Das Medizinaltechnik-Unternehmen hat im ersten Semester 2023/24 beim Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt und die Analystenschätzungen übertroffen. Nun stellt das Management für das Gesamtjahr weiteres Wachstum in Aussicht. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google