CH-Verlauf: SMI nur vorübergehend über 11’200 Punkten

Zürich – Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstagvormittag zwar nach wie vor freundlich. Die frühen Gewinne bei vielen Titeln, die den SMI zeitweise über die Marke von 11’200 Punkten hievten, bröckelten aber im Verlauf des Morgens ab. Dies war vor allem bei den defensiven Schwergewichten der Fall, die aktuell wenig gefragt sind. Insgesamt sei die Kaufbereitschaft jedoch nach wie vor intakt, sagen Händler mit dem Verweis auf die immer besser laufende Weltwirtschaft.

Dazu kommt, dass die Inflationsgefahr von vielen Analysten relativiert wird. Die aktuell erhöhten Werte seien keine Überraschung, lautet der Tenor. Zudem heisst es in einem Kommentar von Julius Bär: «In vergangenen Inflationszyklen ging die Post erst richtig ab, wenn die Akteure anfingen, ihre Waren in Erwartung höherer Preise zu horten – dann wurde Inflation zur selbsterfüllenden Prophezeiung.» Doch bisher gebe es keine Anhaltspunkte oder Gründe für eine solche Entwicklung, sofern nicht ein weiterer Angebotsschock dazu komme.

Der SMI notiert um 11 Uhr 0,01 Prozent höher bei 11’136,88 Punkten. Im frühen Handel hatte er um gut ein halbes Prozent zugelegt und für kurze Zeit die Schwelle von 11’200 Punkten überschritten, sich danach aber Schritt für Schritt in Richtung des Schlusskurses vom Vortag bewegt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt derweil 0,38 Prozent auf 1805,74 und der breite SPI immerhin 0,15 Prozent auf 14’319,80 Punkte. Gut zwei Drittel der 30 SLI-Titel notieren aktuell im Plus.