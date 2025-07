CH-Eröffnung: SMI gewinnt 12’000er Marke zurück

Zürich – Dank deutlicher Auftaktgewinne schwingt sich der SMI zur Wochenmitte wieder über die 12’000er Marke. Vor allem die Einigung der USA mit Japan im Zollstreit schüre die Risikobereitschaft der Börsianer, heisst es im Handel. Zudem sorgt die mittlerweile auf Hochtouren laufende Berichtssaison für einige positive Überraschungen.

Wie US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social mitteilte, haben sich die USA und Japan auf gegenseitige Zölle von 15 Prozent geeinigt. Zuvor hatte er noch Zölle in Höhe von 25 Prozent gefordert. Zudem werde Japan 550 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren, erklärte der US-Präsident. Mit dem nun verkündeten Deal steige die Zuversicht, dass auch andere Länder am Ende glimpflicher als zunächst angedroht davonkommen, sagte ein Händler. Denn die Zolldiskussion zwischen den USA und der Schweiz oder auch der EU ist noch nicht gelöst.

Der SMI gewinnt gegen 9.20 Uhr 1,21 Prozent hinzu auf 12’037,83 Punkte. Der aktuell 31 Titel umfassende SLI steigt um 1,26 Prozent auf 19’798,20 Punkte und der breite SPI um 1,12 Prozent auf 16’804,66 Zähler.

Im SLI ziehen alle Werte bis auf VAT (-3,1%) und Swisscom an. Während der Vakuumventil-Hersteller VAT seinen Umsatz gesteigert hat, wirkten sich Währungseffekte stark negativ auf das Ergebnis aus.

Das Gewinnerfeld führen mit grossem Vorsprung Lonza (+5,8%) an. Der Pharmazulieferer ist wieder in den Wachstumsmodus zurückgekehrt und traut sich nach starken Zahlen für das erste Semester auch im Gesamtjahr mehr zu.

Es sind aber vor allem in der zweiten Reihe Temenos (+21%), die den übrigen Werten die Show stehlen nach Zahlen. Positiv fallen auch die Reaktionen auf die Berichte von Cosmo (+3,6%), EFG (+4,2%) und Cicor (+0,3%) aus. Dagegen sacken V-Zug (-7,8%) und Medmix (-1,5%) ab.

AMS-Osram (-2,0%) wiederum hat Euro- und US-Dollar-Anleihen im Gesamtwert von rund 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2029 bei ausgewählten Investoren platziert. (awp/mc/pg)

