CH-Eröffnung: SMI im frühen Handel klar im Plus dank China-Paket

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag im frühen Handel kräftig an. Rückenwind erhalten die Märkte einerseits durch die jüngsten Kommentare einiger US-Notenbanker, mit denen die Zinsfantasien weiter vor sich hin köcheln. Aber auch die beherzten Schritte der chinesischen Zentralbank werden von Anlegern goutiert.

Die People’s Bank of China (PBOC) kommunizierte am Morgen ein Stimulationsprogramm, das insbesondere auf eine Stabilisierung des chinesischen Immobiliensektors und der Aktienmärkte abzielt. Insbesondere sollen die Leitzinsen und die Mindesteinlageanforderungen für den Erwerb von Zweitimmobilien abgesenkt werden. Hierzulande geht unterdessen das Rätselraten über den Zinsschritt der SNB am Donnerstag weiter. Zuletzt hatte der Markt – ähnlich wie vergangene Woche beim Fed – einem grossen Zinsschritt eine höhere Wahrscheinlichkeit eingeräumt.

Der Schweizer Leitindex SMI zieht gegen 9.15 Uhr um 0,68 Prozent an auf 12’047,11 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, steigt um 0,93 Prozent auf 1968,67 Zähler und der breite SPI um 0,71 Prozent auf 16’047,35 Punkte. Im SLI gewinnen alle bis auf Novartis und Swisscom hinzu.

Das Stützungsprogramm der PBOC sorgt vor allem bei den beiden Uhrenwerten Richemont (+3,6%) und Swatch (+2,8%) für kräftigen Rückenwind. Dass es für beide Werte am Morgen erneut Kurszielsenkungen und im Fall von Swatch eine weitere Abstufung gab, drängen Investoren angesichts dieser Nachrichten in den Hintergrund.

Gegen den Trend leicht im Minus notieren derweil Novartis und Swisscom (beide -0,2%).

Die auffälligste Kursbewegung verbuchen allerdings AMS Osram (+10%) Auch hier sind Analystenkommentare für die Bewegung verantwortlich. Die UBS empfiehlt die Papiere neu zum Kauf. Sie sehen das Unternehmen auf gutem Weg und halten eine Neuwertung der Aktien für durchaus möglich. (awp/mc/ps)

