CH-Eröffnung: SMI klar im Plus – Novartis bremst

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Das Gros der Titel zieht an, Verluste beim Schwergewicht Novartis nach der Zahlenvorlage bremsen aber den Gesamtmarkt etwas aus. Die generelle Stimmung hat sich laut Händlern wieder aufgehellt, nachdem am Vortag Spekulationen über eine baldige Entlassung von Fed-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump die Märkte vorübergehend in Aufruhr versetzt hatten.

«Die Märkte haben sich nach dem ersten Schock wieder erholt», meint nun eine Beobachterin. Doch die Investoren fragten sich, was als Nächstes passieren wird. Die Folgen von Trumps Attacken auf die US-Notenbank könnten ihrer Meinung nach dramatisch sein. Ähnlich sieht das ein anderer Marktbeobachter: Das «grundsätzliche Problem» bleibe trotz der aktuellen Beruhigung. «Trump scheint weiterhin die Grenzen dessen auszutesten, was er in Bezug auf die Fed-Unabhängigkeit wagen kann.» Er tue alles, um Powell weiter zu demontieren.

Der SMI legt um 9.15 Uhr um 0,64 Prozent auf 11’986,62 Punkte zu. Der aktuell 31 Titel umfassende SLI rückt um 0,91 Prozent auf 1987,38 Punkte vor und der breite SPI um 0,68 Prozent auf 16’717,56 Punkte. Nur drei SLI-Titel geben aktuell nach.

Einer davon ist allerdings das Schwergewicht Novartis, die nach der Vorlage der Q2-Zahlen Verluste von 1,9 Prozent erleiden. Der Pharmakonzern ist zwar erneut stark gewachsen und hat den Ausblick angehoben. «Doch es gibt keine wirklich positive Überraschung», erklärt eine Börsianerin die Verluste.

Die beiden weiteren Titel mit Abgaben sind Richemont (-0,8%) und Swisscom (-0,1%).

Auf der anderen Seite gelang ABB mit einem sehr starken Bestellungseingang eine positive Überraschung. Der Titel schnellt denn auch um 8,1 Prozent in die Höhe.

Bei Swatch war offensichtlich schon sehr viel Negatives eingepreist. So geht es mit dem Kurs nun um 5,1 Prozent nach oben, obwohl die Semesterresultate miserabel ausfielen und der Fall in die roten Zahlen nur knapp vermieden werden konnte.

VAT (+4,1%) profitieren von guten TSMC-Zahlen.

Am breiten Markt legten verschiedene Firmen Zahlen vor. Jene von DKSH (-3,1%) kamen dabei schlecht an, jene von SFS (+3,0%) gut. (awp/mc/ps)

