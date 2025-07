CH-Eröffnung: SMI legt zu – Anleger warten auf Post von Trump

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Donnerstag mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA im frühen Geschäft an und setzt damit den positiven Trend vom Vortag fort. Zwar halte die Unsicherheit im Zoll-Streit mit den USA weiter an, heisst es am Markt. Aber bisher zeigten sich die Märkte trotzdem recht stabil. Derweil hat US-Präsident Donald Trump weitere Zoll-Briefe an mehrere Länder verschickt. Die Schweiz und auch die EU waren bisher noch nicht dabei. Bis zum 1. August gilt damit für den Handel der Schweiz mit den USA ein allgemeiner Zollsatz von zehn Prozent.

Zudem übt Trump erneut Druck auf Notenbankchef Jerome Powell aus. Er forderte einmal mehr dessen sofortigen Rücktritt und attackierte ihn nochmals scharf wegen bislang ausgebliebener Zinssenkungen. Derweil habe das am Mittwochabend veröffentlichte Fed-Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung den Optimismus gestärkt, dass das Fed noch im laufenden Jahr die Zinsen senken könnte, heisst es in einem Kommentar von Swissquote.

Der SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,58 Prozent hinzu auf 12’076,90 Punkten. Der aktuell 31 Titel umfassende SLI legt um 0,62 Prozent zu auf 1989,12 und der breite SPI um 0,52 Prozent auf 16’766,92 Zähler. Im SLI stehen 26 Gewinnern 5 Verlierer gegenüber.

Angeführt werden die Gewinner von Alcon (+2,1%), gefolgt von Swatch, SIG und Schindler, die um bis zu 1,8 Prozent anziehen. Die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (+0,8%) und Roche GS (+1,0%) rücken ebenfalls vor.

Auf der anderen Seite fallen Lindt & Sprüngli (PS) um weitere 1,1 Prozent. Bereits am Vortag hatte der PS 2,6 Prozent an Wert eingebüsst.

Grössere Kursänderungen gibt es beim zweiten Schokoladekonzern Barry Callebaut (-7,7%). Der Weltmarktführer hat in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres 2024/25 zwar mehr Umsatz als in der Vorjahresperiode gemacht, aber insgesamt weniger Schokolade verkauft. Zudem hat das Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr erneut nach unten angepasst. Damit wurden die Markterwartungen verfehlt.

Dagegen ziehen Tecan um 3,3 Prozent an. Bei dem Laborausrüster kommt es Anfang August zu einem Führungswechsel. (awp/mc/ps)

