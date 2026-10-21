CH-Verlauf: SMI knapp im Plus vor vielen Zahlen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch in Zurückhaltung geübt. Von den Vorgaben aus Übersee kamen nur leicht positive Impulse und der Konjunkturkalender hält lediglich Daten aus der zweiten Reihe bereit. Angesichts der dünnen heimischen Agenda nutzen Anleger hierzulande die kurze Verschnaufpause, bevor dann am Abend zahlreiche Quartalsberichte, insbesondere von US-Techunternehmen wie Meta, Tesla oder IBM für Aufmerksamkeit sorgen dürften. Zudem nimmt die Berichtssaison in der Schweiz am morgigen Donnerstag ebenfalls stark an Fahrt auf.

«Mit weiter hohen Ölpreisen und Anleiherenditen sowie geopolitischen Krisen schwanken Anleger zwischen vorsichtigem Optimismus und wachsamen Risikobewusstsein», kommentierte ein Händler die Zurückhaltung. Auch die US-Zwischenwahlen Anfang November rücken immer näher und werfen entsprechend ihre Schatten voraus. In der kommenden Woche stehen zudem die Sitzungen der grossen Notenbanken EZB und Fed an.

Der SMI dämmte im Vormittagshandel seine Verluste ein und zeigt sich gegen 10.50 Uhr mit 0,07 Prozent auf 14’488,33 Punkte leicht im Plus. Gewinner und Verlierer halten sich in etwa die Waage. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt derweil etwas deutlichere 0,54 Prozent auf 3156,38 Punkte, während der breite SPI mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 20’426,40 Punkten notiert.

An der Indexspitze gewinnen Logitech (+1,2%) – die gesamte Techbranche ist gefragt nach SpaceX-Zahlen. Zudem legt der Computer-Zubehörhersteller in der kommenden Woche eigene Quartalsergebnisse vor.

ABB (+0,4%) zeigen nach den deutlichen Vortagesverlusten in Reaktion auf die Zahlen nun eine scheue Gegenbewegung. Die Titel des Industriekonzerns hatten am Dienstag 5 Prozent eingebüsst.

Die Übernahme des US-Biotechunternehmens Neurotech Pharmaceuticals durch Alcon (+0,5%) wird von Analysten als passende Ergänzung eingestuft, löst aber nur eine leicht positive Kursbewegung aus.

Am Indexende rangieren derweil Partners Group (-0,8%), gefolgt von Holcim (-0,5%) und Geberit (-0,4%).

Einige Bewegung in Reihe zwei

Unter den anderen Vertretern der Tech-Branche fallen die Kursgewinne teils deutlich höher aus. Inficon (+2,2%), die wie Logitech am kommenden Dienstag Zahlen präsentieren, stehen in der Gunst der Anleger. Einige Analysten hoffen hier auf eine Prognoseerhöhung. Bereits am Vortag punkteten Comet (+4,3%) mit Zahlen, nun helfen positive Analystenkommentare weiter. VAT (+0,9%) und AMS Osram (+1,6%) gewinnen moderat hinzu.

Die Titel von Adecco (+9,9%) ragen ebenfalls stark heraus. Händler verweisen auf die Zahlen von Konkurrent Randstad. Diese hätten positiv überrascht, was besonders nach den jüngsten Enttäuschungen von Hays und Michael Page nun positiv wirke. Wie genau der Geschäftsgang bei Adecco zuletzt verlief, wird man am 12. November erfahren, wenn die Q3-Zahlen veröffentlicht werden.

Ein positiver Analystenkommentar schiebt die Aktien von DKSH (+2,7%) weiter an. Exane BNP Paribas erhöht die Einstufung auf «Outperform» nach dem Zukauf von Newbridge Anfang der Woche.

Hingegen geht es für die Titel von Zug Estates (-3,6% auf 2170 Fr.) abwärts. Ein Grossaktionär hat ein Aktienpaket von über 60’000 Stücken zu 2070 Franken platziert.

Etwas schwächer bei allerdings sehr tiefen Volumen zeigen sich auch Forbo (-1,4%) an ihrem ersten Kapitalmarkttag. Analysten loben indes erste konkrete Mittelfristziele – sie erhöhten die Visibilität mit Blick auf den Turnaround. (awp/mc/ps)

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