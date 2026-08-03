CH-Verlauf: SMI startet mit Kursgewinnen in den August

Zürich – Zum Start in den neuen Monat geht es am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich aufwärts. Das Rekordhoch von vergangener Woche bei 14’656 Punkten ist allerdings mit den vorangegangenen drei Verlusttagen wieder etwas weiter weg. Die Stimmung werde zum Wochenstart von den jüngsten Deeskalations-Signalen im Nahost-Konflikt gestützt.

So hat US-Präsident Donald Trump aufgrund angeblicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung mit dem Iran eine neue Angriffswelle des Militärs nach eigenen Angaben vorerst abgesagt. Voraussetzung dafür sei, dass schnell eine Einigung erreicht werde, schrieb Trump in der Nacht auf seiner Plattform Truth Social. Gespräche zwischen den USA und dem Iran sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump weiter ankündigte. Aus dem Iran gab es in der Nacht zunächst keine Bestätigung für geplante Gespräche.

Die Ölpreise haben dennoch mit deutlichen Preisrückgängen auf die Nachricht reagiert. Damit schwinden aus Sicht von Experten auch die Inflationsängste und die Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,30 Prozent hinzu auf 14’389,89 Punkte. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte legt um 0,36 Prozent auf 3129,85 Punkte zu und der breite SPI um 0,32 Prozent auf 20’225,62 Punkte.

Von den 20 SMI-Einzelwerten notiert die knappe Mehrzahl (11) im Plus. Besonders deutlich legen dabei Partners Group, Geberit, Logitech und Alcon zu, die sich um bis zu 2,8 Prozent verteuern. Alle vier Titel gehören zu den grössten Verlierern im bisherigen Jahresverlauf, wobei Partners Group mit einem Kursverlust von etwa einem Viertel alle anderen in den Schatten stellt. Ausser Logitech werden die anderen drei Blue Chips in den kommenden Wochen über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten.

SMI ausgebremst

Etwas ausgebremst wird der Leitindex allerdings von den beiden Schwergewichten Nestlé (-0,4%) und Novartis (-0,1%). Noch deutlicher fallen Holcim (-2,2%) zurück. Schwergewicht Nummer drei, Roche, stützen dagegen den Markt mit einem Plus von 1,0 Prozent.

Unter den Verlierern sind noch Swisscom, Zurich und Swiss Re zu finden, die um bis zu 0,3 Prozent fallen. Diese drei Titel werden neben Amrize (+0,6%) noch in dieser Woche ihre Zahlen vorlegen.

Sandoz räumt auf

Für Gesprächsstoff sorgt vor allem der SMI-Anwärter Sandoz (-0,8%). Der Generika-Konzern hat seine juristische Vergangenheit in den USA nahezu aufgearbeitet und sich dafür mit 43 US-Bundesstaaten und Territorien sowie einer Gruppe indirekter Wiederverkäufer auf Vergleiche geeinigt. Zusammengenommen summieren sich die Vergleiche auf knapp 480 Millionen US-Dollar.

In den hinteren Reihen sind Landis+Gyr (+3,6%) mit dem Festpreisangebot zum Rückkauf eigener Namenaktien gesucht. Bei Werten wie Clariant, Comet, Inficon und Interroll sorgen Analystenkommentare für Kursgewinne von bis zu 7,4 Prozent.

Insgesamt versprechen die kommenden Tage einmal mehr eine Mischung aus Unternehmens- und Konjunkturzahlen. Marktbewegend könnten auch die ersten Quartalszahlen von SpaceX im Laufe der Woche werden, bevor zum Wochenschluss der monatliche US-Arbeitsmarktbericht mögliche Rückschlüsse auf die weitere US-Zinspolitik erlaubt. (awp/mc/ps)

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