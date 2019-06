CH-Eröffnung: SMI startet leichter – Defensive erneut schwächer

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt überwiegen zum Wochenschluss die Kursverluste. Allerdings halten sich die Abgaben dabei in Grenzen. Das Minus ist vor allem den Schwergewichten geschuldet, die allesamt etwas tiefer stehen. Aber auch insgesamt herrsche mit dem Beginn des G20-Gipfels im japanischen Osaka an diesem Freitag eine gewisse Zurückhaltung.

Wie es von Händlerseite heisst, dürfte die heutige Börsensitzung vom G20-Gipfel und dem für Samstag geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zum Handelsstreit geprägt sein. Abwarten sei daher weiterhin das Gebot der Stunde, lautet etwa ein Kommentar. Für Gesprächsstoff sorgen zudem die Ergebnisse des US-Bankenstresstests.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 09.20 Uhr 0,27 Prozent auf 9’833,54 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht bei 1’510,92 Punkten (-0,04%) nahezu unverändert und der breite Swiss Performance Index (SPI) fällt um 0,13 Prozent auf 11’899,34 Zähler. Von den 30 wichtigsten Aktien gewinnen 20 hinzu, acht fallen und Swiss Re und Sonova sind unverändert.

Belastet wird der Gesamtmarkt durch Roche, Novartis (beide -0,7%) und Nestlé (-0,2%). Aber auch weitere Vertreter aus der Gesundheitsbranche wie Vifor (-0,1%) und Sonova (unverändert) fallen erneut zurück. In den USA wird im Rahmen des Wahlkampfes auch das Gesundheitswesen immer wieder diskutiert, was für Vorsicht sorgt.

Noch stärker geht es für SGS-Aktien (-2,2%) nach negativen Analystenkommentaren von Goldman Sachs und Bank of America Merrill abwärts.

Die Aktien der beiden Grossbanken UBS (+0,2%) und CS (+0,1%) weisen eine gewisse Volatilität im frühen Handel auf. Die US-Töchter beider Institute, wie auch alle weiteren getesteten Institute, haben zwar den zweiten Teil des US-Belastungsstresstests grosser Geldhäuser bestanden. Die CS hat ihn aber nur mit Auflagen bestanden. (awp/mc/pg)

