CH-Eröffnung: SMI steigt weiter an

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag weiter aufwärts. Dabei legt der Leitindex SMI erneut ein beachtliches Tempo an den Tag. Seit Wochenbeginn hat er damit mittlerweile etwa 8 Prozent hinzugewonnen, wobei der Leitindex SMI am Mittwoch mit einem Anstieg von knapp 3 Prozent seinen bisher stärksten Handelstag hatte. Und dies, obwohl der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen nach wie vor ungewiss ist – genau das Szenario, das von Investoren am allerwenigsten erwünscht ist.

„Bis die Stimmzettel endgültig ausgezählt und das amtliche Wahlergebnis verkündet ist, könnten die Märkte volatil bleiben“, meinte denn auch ein Händler. Bei der UBS heisst es, die Hauptantriebskräfte für Risikoanlagen seien trotzdem weiterhin vorhanden: Dazu zähle eine wirtschaftliche Erholung von der globalen Pandemie, die Hoffnung auf eine verbreitete Verfügbarkeit eines Impfstoffs bis zum zweiten Quartal 2021 sowie die anhaltend aggressive Unterstützung der Politik durch die Zentralbanken.

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr 0,66 Prozent auf 10’070 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, steigt um 0,21 Prozent auf 1’546,82 und der umfassende SPI um 0,49 Prozent auf 12’527,03 Zähler. Alle 30 SLI-Werte bis auf die Swiss Re (-0,1%) legen zu.

Starke Kursgewinne bei den US-Techwerten hieven Logitech (+4,9%) und AMS (+4,3%) an die Indexspitze. Bei dem Hersteller von Computermäusen sorgt eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux für zusätzlichen Rückenwind.

Bei den Aktien der CS (+1,9%) ist ebenfalls eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux die treibende Kraft. Konkurrent UBS hinkt dem mit +0,9 Prozent hinterher. Finanzwerte hatten am Vortag etwas unter dem unsicheren Wahlausgang gelitten.

Im breiten Markt stechen die Aktien vom Relief Therapeutics (+31%) nach Aussagen zur Covid-19-Studie heraus. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google