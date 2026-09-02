CH-Eröffnung: SMI von Inflation, Ölpreisen und Zinsängsten gebremst

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch dem negativen Trend an den internationalen Börsen trotz seiner defensiven Qualitäten nicht ganz entziehen können. «Die Kombination aus steigenden Ölpreisen, Inflationssorgen und der Angst vor Zinserhöhungen durch die Notenbanken erhöht die Nervosität an den Aktienmärkten», fasste ein Händler am Morgen die allgemeine Stimmung zusammen. Investoren ziehen sich an die Seitenlinie zurück.

Konjunkturdaten werden in diesem Umfeld wieder stärker beachtet und so richtet sich der Blick im Nachmittagsverlauf Richtung USA. So steht mit dem ADP-Bericht der erste Fingerzeig für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Ende der Woche an. Zudem könnte der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das Beige Book, in diesem Umfeld Beachtung finden.

SMI knapp im Minus – Tech stark

Der SMI dreht nach einem noch positiven Start um 09.15 Uhr mit 0,27 Prozent auf 14’296,47 Punkte ins Minus. Der Mid-Cap-Index SMIM hält sich unverändert auf 3095,55 Zähler, während der SPI 0,14 Prozent auf 20’120,48 Punkte verliert.

Die rote Laterne übernehmen klar Amrize (-2,9%). Bank of America hat die Titel auf «Underperform» abgestuft und das Kursziel gesenkt. Spitzenreiter sind Swiss Life (+1,1%) und Logitech (+1,1%) .

Nestlé (-0,9%) geben indes nach. Der Nahrungsmittelkonzern verkauft das Mainstream-Geschäft mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln für 1 Milliarde Dollar an die US-amerikanische Private-Equity-Firma Yellow Wood Partners.

Unterstützung erhält der SMI etwas von Schwergewicht Roche (+0,4%), die sich von ihren Vortagesverlusten erholen. Novartis (-0,6%) geben etwas von ihrem kräftigen Plus am Dienstag ab.

Derweil sind Tech-Werte wie VAT (+2,8%) oder Comet (+3,9%) und Inficon (+2,2%) gefragt. Händler verweisen auf eine Studie der UBS mit Kurszielerhöhungen für alle drei Titel sowie starke Dell-Zahlen. (awp/mc/pg)

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