CH-Eröffnung: SMI vor dem Wochenende ohne klare Richtung

Zürich – Wie bereits an den vorangegangenen Tagen tut sich der Schweizer Aktienmarkt auch zum Wochenschluss im frühen Handel schwer mit der Orientierung. Nach dem deutlichen Plus vom Vortag startet er zunächst nur leicht höher und oszilliert aktuell in einer engen Spanne um den gestrigen Schlusskurs. «Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt angeschlagen», konstatiert denn auch Daniel Lüchinger von der Graubündner Kantonalbank.

Es sind weiterhin die Themenblöcke Inflation und Zinsen, die den Markt beherrschen. «Die Renditen bei den Obligationen haben im Februar über die gesamte Zinskurve zugenommen», beobachtet Lüchinger. In den USA kletterte die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen jüngst wieder über die Marke von vier Prozent. Der Markt erwarte nun höhere Leitzinsen. Wie es in einem weiteren Kommentar heisst, würden die gestiegenen Marktzinsen immer mehr zu einem Problem für Aktienliebhaber: «Erstmals seit 15 Jahren notiert die 10- jährige Euro-Swap-Rate wieder über der Dividendenrendite des Euro-Stoxx-50. Das ist nichts anderes als eine Zeitenwende. Sprüche wie ‹Dividenden sind der neue Zins› haben also ausgedient», heisst es weiter.

Der SMI tritt gegen 9.15 Uhr bei 11’166,81 Punkten auf der Stelle (+0,01%). Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, notiert um 0,06 Prozent höher auf 1776,20 Zählern und der breite SPI um 0,03 Prozent höher auf 14’398,24 Zählern. Im SLI gewinnen 20 Titel hinzu und zehn geben nach.

Die Extrempunkte bilden derzeit die Aktien der Credit Suisse mit +1,9 Prozent und die des Versicherers Zurich mit -1,5 Prozent. Bei der CS handelt es sich laut Händlern um eine Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten. Am Vortag waren die Papiere unter die Marke von 2,50 Franken auf ein Rekordtief gefallen.

Der Versicherer Zurich leidet unter einer Rating- und Kursziel-Senkung durch JPMorgan. Der zuständige Experte begründet dies vor allem mit den Margen, die sich seiner Meinung nach auf einem zyklischen Höchststand befinden.

In der zweiten Reihe sind Bachem (+4,7%) nach einem weiteren Grossauftrag gesucht. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google