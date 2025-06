CH-Vrlauf: SMI baut Gewinne vor EZB-Zinsentscheid aus

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag nach oben. Dabei hat der Markt nach einem verhaltenen Start erst im Verlauf dank zaghaften Anschlusskäufen Fahrt aufgenommen. Dabei hielten sich die Umsätze bisher eher in Grenzen. Die Anleger verhielten sich weiter vorsichtig, heisst es unter Beobachtern. Denn die US-Zollpolitik sorge weiterhin für viel Unsicherheit am Markt. Dazu kämen nun noch Konjunktursorgen. Diese aber schürten wiederum Zinssenkungshoffnungen: Die US-Notenbank könnte die Zinsen nun doch früher senken, heisst es am Markt weiter. Dem widerspreche, dass die anhaltende Inflation dem Fed mehr Sorgen bereite als die Wirtschaftsentwicklung, sagt allerdings eine Ökonomin. Derweil hat US-Präsident Donald Trump das Fed erneut zu einer Zinssenkung aufgefordert.

Daher werden die US-Jobdaten vom (morgigen) Freitag von Anlegern auch als umso wichtiger erachtet. Dagegen dürften von der am Nachmittag erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) keine stärkeren Impulse ausgehen. Erwartet wird eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Allerdings dürfte die Aufmerksamkeit vor allem der Pressekonferenz mit der Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde gewidmet sein. Von ihr würden Signale von für das weitere Vorgehen der Geldhüter erwartet. Die Zinsentscheidung wird um 14.15 Uhr veröffentlicht. Am Nachmittag kommen zudem noch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, die ebenfalls bereits Hinweise auf die Verfassung des Arbeitsmarkts liefern.

Der SMI notiert gegen 11.20 Uhr um 0,52 Prozent höher bei 12’361,91 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,59 Prozent auf 2015,22 und der breite SPI um 0,53 Prozent auf 17’032,62 Zähler. Im SLI legen 24 Titel zu, fünf geben nach und einer (Kühne+Nagel) ist unverändert.

Angeführt werden die Gewinner von Holcim (+2,7%). Der Bausstoffkonzern wird demnächst sein US-Geschäft abspalten und die Aktien der neuen Gesellschaft Amrize in der Schweiz und in den USA an die Börse bringen. Mit Schindler PS (+1,4%), Geberit (+1,3%) und Sika (+0,7%) reihen sich weitere Zykliker vorne in die Kursliste ein. Gekauft werden zudem Technologiewerte wie VAT (+1,5%), Logitech (+0,8%) oder AMS Osram (+4,3%).

Gesucht werden ausserdem Gesundheitswerte: Der Medtechtitel Alcon (+1,5% auf 71,34 Fr.) profitiert davon, dass die Citigroup ihre Kaufempfehlung bestätigt und zudem das Kursziel auf 101 von 99 Franken angehoben hat. Aber auch Arzneimittelhersteller oder -zulieferer wie Sandoz (+2,2%) und Lonza (+0,5%) sowie die am breiten Markt gehandelten Aktien von Bachem (+4,3%) und Siegfried (+1,5%) ziehen klar an. Hier dürfte eine positive Studie über die Pharmaauftragsfertiger der Bank Vontobel die Nachfrage erhöht haben, heisst es am Markt. Auch die beiden Pharma-Schwergewichte Novartis (+0,7%) und Roche GS (+0,9%) stehen auf den Kauflisten.

Unter den wenigen Verlierern finden sich die beiden Lebensmittehersteller Nestlé (-0,02%) und Lindt&Sprüngli PS (-0,7%). Hier dürfte Bernstein SG die Anleger von Käufen abhalten. Denn der Broker hat für Nestlé die Empfehlung «Market Perform» und für Lindt PS «Underperform» bestätigt. Ebenfalls tiefer bewertet werden Adecco (-0,4%) und SIG (-1,1%).

Auf den hinteren Rängen stehen Avolta (-4,5%) unter Druck. Grossaktionär Alibaba hat ein grösseres Aktienpaket verkauft.

Dagegen gewinnen Basilea (+5,4%) deutlich an Wert. Das Biopharmaunternehmen erhält eine weitere Meilensteinzahlung für sein Antimykotikum Cresemba von Lizenzpartner Pfizer in der Höhe von 2,5 Millionen Dollar. Die Aktien von Burckhardt (+1,8%) werden nach guten Zahlen und erhöhter Dividende gekauft. Bei den Aktien von Cosmo (+8,0%) sorgt eine Kurszielerhöhung und bestätigte Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux für Auftrieb.

Heute ist zudem der letzte Handelstag für die Aktien von Swiss Steel. Per morgigen Freitag werden die Titel dekotiert. Bereits heute dekotiert wurden die Aktien von Orascom. (awp/mc/ps)

