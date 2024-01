CH-Eröffnung: SMI zieht vor Start in die US-Bilanzsaison an

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft fester. Grund dafür ist laut Händlern, dass die Investoren die gestrigen US-Inflationsdaten rasch verdaut hätten. So machte die Wall Street anfängliche Verluste rasch wett, die sie nach den überraschend hohen US-Inflationszahlen verbucht hatten. Allerdings hätten die Teuerungszahlen den Hoffnungen auf eine frühzeitige Zinssenkung einen Dämpfer versetzt. Ökonomen erwarten nun nicht schon im März, sondern erst im Mai die erste Zinssenkung durch die US-Währungshüter. Es gebe aber Anzeichen, dass sich die Inflation weiter abkühle, kommentierte die UBS. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen entspannte sich nämlich wieder auf unter 4,0 Prozent.

Dies habe hierzulande den Weg frei gemacht für Erholung, heisst es am Markt weiter. Allerdings könnte diese im Verlauf noch ein wenig an Schwung verlieren. Erst mit der Veröffentlichung der Quartalsbilanzen grosser US-Banken kurz nach dem Mittag dürfte sich das Geschäft dann aber wieder beleben. Dann werden die Geschäftszahlen von JPMorgan, der Bank of America, der Citigroup und von Wells Fargo erwartet. Dazu kommen Ergebnisse des Asset Managers BlackRock.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr 0,74 Prozent höher bei 11’236,62 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI gewinnt 0,70 Prozent auf 1775,06 und der breite SPI 0,77 Prozent auf 14’647,44 Zähler. 27 der 30 Blue Chips legen zu und drei geben nach.

Unter Druck stehen Partners Group (-2,3% auf 1120,50 Fr.). Der Assetmanager hat 2023 Neugelder in Milliardenhöhe angezogen und die verwalteten Vermögen gesteigert, Analysten hatten allerdings mit noch mehr gerechnet.

Dahinter folgen Richemont (-1,1%) und Swatch (-0,9%). Jefferies hat das Kursziel für die Luxusgüterhersteller gesenkt. Die anstehende Berichtsaison dürfte zeigen, dass 2024 ein weiteres schwieriges Jahr für Luxusgüterkonzerne werde, heisst es. Zudem hatte Rivale Burberry die Gewinnprognose deutlich gesenkt.

Auf der anderen Seite stehen SGS (+2,2%), die ihren Erholungstrend fortsetzen. Morgan Stanley hat das Rating auf «Equal Weight» von «Underweight» angehoben.

Deutlich höhere Kurse gibt es für AMS Osram (+3,9%). Bernstein hat das Rating für die Aktien auf «Outperform» von «Market Perform» hochgestuft. Der Halbleiterkonzern sei auf dem Weg in eine bessere Zukunft, heisst es.

Auf den hinteren Rängen stechen Swiss Steel (+3,5) hervor. Der Stahlkocher hat Medienberichte über eine derzeitige gravierende Schieflage dementiert. Die Finanzierung der Swiss Steel Group sei bis auf Weiteres gesichert, hiess es. (awp/mc/pg)

