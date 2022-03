CH-Verlauf: Investoren setzen auf Prinzip Hoffnung

Zürich – Zur Wochenmitte kommt es am Schweizer Aktienmarkt zu einer klaren Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. Anders als noch am Vortrag, als der SMI in einer grossen Spanne von mehr als 400 Punkten zwischen Gewinnen und Verlusten hin- und herschwankte, erweisen sich die aktuellen Gewinne als etwas standhafter. Vielmehr baut der Index seine Auftaktgewinne im Verlauf des Vormittags noch klar aus. Händler sprechen von einer Reihe positiver Nachrichten, die sich positiv niederschlagen würden. Ausserdem finde nach den teilweise starken Verlusten eine technische Erholung statt. Zu den positiven Nachrichten zählt ein Börsianer etwa den Konsumentenpreisindex aus China.

Aber auch das Treffen zwischen den beiden Aussenministern der Ukraine und Russlands am morgigen Donnerstag in der Türkei und die im Vorfeld bereits kommunizierten Zugeständnisse auf ukrainischer Seite, sich mit einem neutralen Status des Landes durchaus anfreunden zu können, schüren Hoffnungen. «Selenski reicht Putin die Hand und es steht ein Vorschlag im Raum, bei dem dieser noch irgendwie sein Gesicht wahren könnte», kommentiert ein Händler. Dennoch bleibe der Handel nach wie vor stark von den Schlagzeilen rund um den Krieg in der Ukraine und von hoher Volatilität geprägt. Zudem warten Anleger auf wichtige US-Zahlen. «Auch wenn die heutigen Kursbewegungen für Intraday-Händler Chancen eröffnen könnten, erwarten längerfristige Anleger vor dem morgigen EZB-Briefing im Anschluss an die geldpolitische Sitzung sowie vor dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs keine wirklich richtungsweisenden Entwicklungen bei den Aktien», fasst ein weiterer Marktteilnehmer zusammen.

Der SMI gewinnt gegen 11.10 Uhr 2,69 Prozent hinzu auf 11’354,24 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 3,11 Prozent auf 1792,02 Zähler und der breite SPI um 2,86 Prozent auf 14’448,51 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln notieren alle bis auf Geberit im Plus.

Grösste Gewinner unter den Blue Chips sind die beiden Techwerte AMS Osram und Temenos (beide +7,6%), die ebenso unter dem Ukraine-Konflikt leiden wie die beiden Grossbanken CS (+6,6%) und UBS (+5,4%), die beide ebenfalls eine starke Gegenbewegung vollführen.

Auch bei den übrigen Finanzwerten kommt es zu einer Erholung nach den teilweise starken Kursverlusten seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. So verteuern sich Julius Bär, Partners Group, Swiss Life, Swiss Re und Zurich zwischen 4,9 und 3,6 Prozent.

Die Anteilsscheine der beiden Uhrenhersteller Richemont (+7,0%) und Swatch (+5,6%) haben im Zuge der Marktturbulenzen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ebenfalls deutlich eingebüsst. Zuletzt hatte aber der zuständige Bernstein-Analyst betont, dass bei einigen Werten die aktuelle Schwäche durchaus als Einstiegsgelegenheit gesehen werden sollte, da viele der soliden Werte mittlerweile unter ihrer längerfristigen durchschnittlichen Bewertung notierten.

Bewertungstechnisch attraktiv erscheinen auch die Anteilsscheine von Holcim (+4,1%), die laut Rahn+Bodmer mittlerweile um etwa 10 Prozent unter ihrem Buchwert notieren. Aktuell seien sie zu den tiefsten Kursen seit 16 Monaten zu haben.

Von den drei Schwergewichten kann aktuell nur Nestlé mit +3,0 Prozent mit dem Markt mithalten. Die beiden Pharmatitel Roche (+1,7%) und Novartis (+0,7%) hinken dem Markt hinterher.

Mit Givaudan (+1,4% auf 3583 Fr.) und Swisscom (+0,4%) hinken noch zwei weitere defensive Vertreter dem Markt hinterher. Mit Blick auf Givaudan kommentiert ein Händler, die Aktie bewege sich über der Unterstützung bei 3510 Franken und damit auf charttechnisch wichtigem Niveau. Sika (+0,2%) werden durch eine Abstufung mit einer klaren Kurszielsenkung durch die Bank of America gedämpft.

Einziger Verlierer ist der Sanitärtechnik-Konzern Geberit (-0,5%). Dieser hat 2021 zwar auf allen Ebenen kräftig zugelegt, im Ausblick zeigt sich das Unternehmen allerdings zurückhaltend. Auch bei der Dividende hatten Analysten auf mehr gehofft.

Im breiten Markt zeigen sich ebenfalls die grössten Verlierer der letzten Tage überdurchschnittlich fest: Dufry (+7,4%) setzen die Vortagesgewinne fort. Auch VAT (+5,4%) sind stark gesucht. Rieter gewinnen nach Zahlen 3,2 Prozent. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

