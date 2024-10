CH-Eröffnung: Unsicherheiten sorgen für tiefere Eröffnung

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zum Wochenschluss im Rückwärtsgang. Steigende Unsicherheiten im Vorfeld der US-Wahlen sowie höhere Anleiherenditen hätten den Aktienmarkt auch in der zu Ende gehenden Woche gebremst, heisst es in einem Kommentar der Graubündner Kantonalbank.

«In den USA sind die Zinsen auf den höchsten Stand seit drei Monaten gestiegen, was die Stimmung am Aktienmarkt dämpft», schreiben die Experten weiter. Generell seien die Anleger derzeit sehr vorsichtig. «Wir stehen vor einigen entscheidenden Wochen mit einer Reihe von Gewinnberichten, dem US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag und den US-Wahlen in nur elf Tagen», fasst ein anderer Stratege die aktuelle Marktlage zusammen.

Der Schweizer Leitindex SMI verliert gegen 9.15 Uhr 0,22 Prozent auf 12’145,74 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, fällt um 0,25 Prozent auf 1978,00 Punkte und der breite SPI um 0,25 Prozent auf 16’152,92 Punkte. Im SLI kommen auf 21 Verlierer sieben Gewinner. Zurich und Schindler sind unverändert.

Mit SGS (-4,7%), Sika (-1,0%) und Holcim (+0,7%) haben zum Wochenschluss noch einmal drei Blue Chips Zahlen vorgelegt. Beim Warenprüfkonzern waren es die ersten Zahlen zum dritten Quartal. Sie fielen überwiegend wie erwartet aus. Luft nach oben habe der Titel nach dem bisher guten Lauf allerdings nicht, heisst es im Handel.

Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika wiederum kann die Erwartungen der Analysten an die Neunmonatszahlen nicht ganz erfüllen.

Derweil hat der weltgrösste Baustoffkonzern Holcim hat im Sommerquartal seine Profitabilität verbessert. Trotz weniger Umsatz verdiente Holcim operativ mehr. (awp/mc/pg)

