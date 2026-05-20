CH-Verlauf: SMI durch Abgaben bei Schwergewichten belastet

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Die Märkte werden dabei von den anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie den steigenden Renditen amerikanischer Staatsanleihen belastet. Zudem ziehen die Kursverluste bei den Schwergewichten Nestlé und Roche den Leitindex SMI nach unten.

Zuletzt gaben vor allem die stark steigenden Renditen langfristiger US-Staatsanleihen Anlass zur Sorge. So stieg die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe auf den höchsten Stand seit 2007. Die Notenbanken könnten damit Zinssenkungen verschieben oder im Extremfall sogar wieder Zinserhöhungen diskutieren, heisst es. Am Abend werden in den USA noch das Fed-Sitzungsprotokoll sowie der US-Ölmarktbericht veröffentlicht.

Anleger warten auch gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen Nvidia, die am Mittwoch nach US-Handelsschluss anstehen. «Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden», so ein Marktbeobachter. Ein Rekordhoch der Aktien in der Vorwoche lässt darauf schliessen, dass die Erwartungen wie immer hoch sind.

Schwergewichte belasten SMI

Der SMI steht um 11.00 Uhr 0,39 Prozent tiefer bei 13’312,18 Punkten. Dabei stehen 14 Verlierer sechs Gewinnern gegenüber. Der SMIM mit den mittelgrossen Werten gewinnt derweil um 0,10 Prozent auf 2981,01 Punkte und der breite SPI gibt um 0,27 Prozent auf 18’816,52 Zähler nach.

Deutlich tiefer notiert dabei das Nestlé-Papier (-1,2%). Laut Medienberichten haben die französische Behörden am Dienstag zwei Standorte von Nestlé Waters im Rahmen unangekündigter Durchsuchungen kontrolliert. Auch Roche (-0,8%) geben klar überdurchschnittlich nach, während Novartis (-0,1%) nur leicht einbüsst.

Klar im Minus sind auch die Versicherer Swiss Life (-1,4%) und Zurich (-0,8)%. Bei letzterer dürften Management-Verkäufe über insgesamt 14,4 Millionen Franken die Stimmung drücken.

Die Gewinnerliste bei den Blue Chips führen Logitech (+1,1%) an, nachdem der Konzern eine Dividendenerhöhung angekündigt hat. Ebenfalls im Plus liegen ABB (+1,1%) sowie UBS (+0,3%) nach einer Kurszielerhöhung durch Oddo.

Ypsomed im Hoch

Im breiten Markt springen Ypsomed um 9,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen überzeugte mit starken Jahreszahlen und kündigte zudem eine Verdoppelung der Dividende an. Weniger gut kommen dagegen die Zahlen von EFG International (-1,4%) an.

Bei den hiesigen Technologiewerten hält die Zuversicht im Vorfeld der Nvidia-Zahlen an. So zählen VAT Group (+1,5%), Inficon (+2,0%) und Comet (+2,2%) zu den grösseren Gewinnern. Auch AMS Osram (+4,3%) können an den Höhenflug der vergangenen Wochen anknüpfen.

Zulegen können zudem Flughafen Zürich (+1,8%), unterstützt von einer neuen Kaufempfehlung durch Exane BNP. Der zuständige Experte ortet nach dem zuletzt klaren Kursrückgang eine Einstiegsgelegenheit in die «Qualitätstitel». (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google