CH-Verlauf: SMI leicht im Aufwind – Blick auf FOMC

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstagvormittag fester. Dabei hat sich erst im Verlauf ein freundlicher Trend durchgesetzt. Die Anleger seien noch dabei, das Zollabkommen der USA mit der EU zu verarbeiten, heisst es am Markt. Dieses wird inzwischen zwar als enttäuschend bezeichnet. Doch der Zolldeal der USA mit der EU verringere die Unsicherheit und dämpfe die Sorge vor einer Eskalation, meint ein Händler. Mittel- bis längerfristig sei der Deal allerdings alles andere als gut. Die Zölle seien massiv höher und irgendjemand müsse das bezahlen. «Entweder die Konsumenten über höhere Preise oder die Unternehmen mit einer tieferen Marge. Und beides ist nicht gut», sagt der Händler. Insgesamt gebe es nach dem «Deal» noch viele Fragezeichen.

Ausserdem blickten die Anleger nun der US-Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend entgegen und schalteten einen Gang hinunter, heisst es weiter. Es wird zwar mehrheitlich keine Zinsänderung erwartet, aber die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell an der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung könnten die Zinserwartungen durchaus beeinflussen. Der Entscheid könnte ausnahmsweise nicht einstimmig erfolgen, meint die Valiant Bank. Und das dürfte je nach Anzahl der Abweichler als Erfolg für die Einflussnahme der Regierung gewertet werden. Darüber hinaus werden im Laufe der Woche noch Konjunkturzahlen, darunter mehrere Daten zum US-Arbeitsmarkt, veröffentlicht.

Der Leitindex gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,35 Prozent hinzu auf 11,956,19 Punkte. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, steigt um 0,24 Prozent auf 1991,29 und der breite SPI um 0,28 Prozent auf 16’696,67 Zähler. Im SLI legen 19 Titel zu und 12 eben nach.

Im Fokus stehen Sika (-4,0%). Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller hat im ersten Halbjahr 2025 weniger Umsatz erzielt als in der Vorjahresperiode und hat die Prognose etwas defensiver formuliert. Dies sei etwas enttäuschend, meint ein Händler. Bei dem Börsenliebling seien die Erwartungen eben stets hoch, so der Händler.

Ansonsten halten sich die Kurseinbussen bei den Bluechips mit klar unter einem Prozent in Grenzen. Unter Abgaben leiden Swatch (-0,8%), bei denen die Gewinnmitnahmen anhielten. Am Vortag hatte HSBC die Aktien neu zum Verkauf empfohlen.

Die Aktien von Logitech (-0,2%) geben vor dem am Abend nach Börsenschluss erwarteten Ergebnis etwas nach.

Bei SIG (-0,7%) hat sich nach einem volatilen Verlauf, bei dem die Aktie mehrfach das Vorzeichen gewechselt hat, ein schwächerer Trend durchgesetzt. Der Verpackungsspezialist ist in der ersten Jahreshälfte 2025 zwar leicht gewachsen und hat die operative Marge leicht erhöht. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden mit Blick auf das gedämpfte Marktumfeld aber leicht nach unten angepasst. Die Aktie hatte am Vortag schon 2,8 Prozent eingebüsst.

Auf der andern Seite legen Lonza (+1,3% auf 572,60 Fr.) zu. Stifel hat das Kursziel für die Life Sciences-Aktie auf 650 von 640 Franken angehoben und belässt die Einstufung auf «Buy».

Mit Novartis (+0,9%) zieht ein Schwergewicht aus dem Pharmabereich an. Die Genussscheine von Roche (+0,04%) hinken etwas hinterher. Die Aktie von Nestlé (+0,1%), dem dritten SMI-Riesen hätten allmählich Boden gefunden, meint ein Händler. Die Aktie notiert mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit rund zehn Jahren.

UBS gewinnen am Tag vor dem Zwischenbericht 0,6 Prozent.

Auf den hinteren Rängen fallen AMS Osram (+4,7%) positiv auf. Der Sensorenhersteller verkauft sein Unterhaltungs- & Industrielampengeschäft an das japanische Unternehmen Ushio. Der Transaktionswert wird mit 114 Millionen Euro angegeben.

Die Anteile von Galderma (-2,6%) leiden unter einer Platzierung von 17 Millionen Aktien durch die Altaktionäre. Dies entspricht rund 2,1 Milliarden Franken. Forbo (-13,4%) verlieren derweil nach Halbjahreszahlen massiv. Auch die Aktien von Lem (-17%) brechen nach Zahlen ein. Dagegen rücken R&S (+6,1%) ebenfalls nach Zahlen vor. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google