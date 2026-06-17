CH-Eröffnung: Zurückhaltung vor erster Fed-Sitzung unter Warsh

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit kaum veränderten Kursen gestartet. Die Vorgaben aus Übersee sind keine Unterstützung, denn nach den starken Kursgewinnen der Vorwochen und dem SpaceX-IPO kam es insbesondere an der Nasdaq zu Gewinnmitnahmen. Derweil sank immerhin der Ölpreis für die Sorte Brent erstmals seit Anfang März unter 80 US-Dollar. Mit Blick auf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran sind die Details weiter vage, eine Unterzeichnung ist für Freitag in der Schweiz geplant.

«Vor der Fed-Sitzung am Abend nehmen Anleger weiter Risiko aus ihrem Portfolio, zumal die Bewertungen gerade durch SpaceX immer höher werden», sagt ein Händler. Bei der ersten Sitzung unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird weniger auf die Entscheidung selbst geschaut; denn es werden unveränderte Zinsen erwartet. «Der Blick der Anleger wird sich vielmehr auf den ersten Auftritt von Warsh, seinen Ton und die Dot Plots richten – und ob es sogar zu einer ‚taubenhaften‘ Überraschung kommt», so ein Börsianer.

Straumann stark

Der Leitindex SMI bewegt sich im frühen Handel gegen 09.15 Uhr mit plus 0,10 Prozent auf 13’775,32 Punkte nur wenig. Der SMIM der mittelgrossen Werte gewinnt 0,33 Prozent auf 3074,22 Punkte und der breite SPI liegt mit 0,18 Prozent auf 19’425,52 Zähler leicht im Plus.

Im SMI übernehmen Lonza (+1,1%) die Spitze, hingegen liegen die defensiven Swisscom (-1,4%) am Indexende, gefolgt von Kühne+Nagel (-1,1%). UBS (+0,4% auf 40,35Fr.), die am Vortag erstmals seit 2008 wieder über 40 Franken gestiegen waren, können diese Marke auch dank positiver US-Branchenvorgaben verteidigen.

Hervor stechen Straumann (+7,3%) nach einer Prognoseerhöhung. Der Zahnimplantatehersteller erwartet neu eine Ausweitung der Kern-EBIT-Marge um 140 bis 170 Basispunkte zu konstanten Wechselkursen von 2025, zuvor hatte er einen Anstieg um 30 bis 60 Basispunkte in Aussicht gestellt.

Die am Montag an der Börse gestarteten Matador zeigten sich mit 4,30 Franken (+4,9%) freundlich. Der Referenzpreis lag bei 3,85 Franken je Aktie. Die Matador-Aktie war bereits an der BX Swiss sowie in Deutschland handelbar. (awp/mc/pg)

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