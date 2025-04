CH-Vorbörse: SMI erneut tiefrot erwartet

ZZürich – Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach einem eher halbherzigen Erholungsversuch erneut ein Tag mit hohen Verlusten ab. Ein Ende der Eskalation im Zoll-Streit ist nicht in Sicht. Über Nacht traten die neuen, höheren Zölle auf Waren diverser Länder in Kraft und so gelten mittlerweile auch auf Schweizer Produkte Zölle in Höhe von 31 Prozent.

Auch China gab nicht nach und hat seine Gegenmassnahmen umgesetzt. Damit dreht sich die Spirale weiter. «Ohne dramatisch klingen zu wollen: wir stehen kurz davor, dass die beiden grössten wirtschaftlichen und militärischen Supermächte mit hoher Geschwindigkeit aufeinanderprallen», kommentierte ein Händler. Die US-Börsen hatten ihren Erholungsversuch noch während der Handelszeit abgebrochen und waren wieder ins Minus gerutscht. Der breit gefächerte S&P 500 hat laut einem Händler seit dem «Liberation Day» mittlerweile 5,8 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren.

Im Hintergrund liefern sich mittlerweile mit Elon Musk und Peter Navarro, dem Architekt der Zoll-Strategie, zwei der wichtigsten Berater einen heftigen Schlagabtausch. Händler vermuten zudem, dass der Druck auf Trump von Seiten einiger US-Milliardäre steigen könnte, die durch den Kurseinbruch an den Märkten massive Verluste erlitten hatten.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI sackt vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 3,07 Prozent auf 11’010,24 Punkte ab. Sämtliche SMI-Titel werden erneut deutlich tiefer erwartet. Zu den schwächsten Werten zählen Logitech (-5,8%), Richemont (-5,4%) und UBS (-5,1%).

Bei den Luxusgüterwerten sind neben Richemont auch Swatch (-5,4%) vorbörslich sehr schwach. Hier lasten vor allem Zoll-Sorgen auf der Stimmung, auch wenn bei Swatch die Familie Hayek das tiefe Kursniveau zuletzt genutzt und deutlich zugekauft hat. Derweil widmet sich Bernstein dem Luxusgütersektor und auch die HSBC senkt die Kursziele.

Die Nachrichtenlage abseits der Zölle ist recht dünn und so werden die meisten Aktien von der allgemeinen Ausverkaufsstimmung nach unten gedrückt. Defensive Titel wie Nestlé (-2,4%) oder die Swisscom (-2,0%) halten sich noch vergleichsweise gut.

Die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis (je -2,4%) halten sich ebenfalls besser. Und das trotz Medienberichten, wonach nun doch auch Pharmaprodukte bezollt werden sollen, die bislang ausgeklammert waren.

Auch Lonza (-2,4%), die am Vortag stark zugelegt hatten, werden mit moderateren Verlusten erwartet. Der Pharmazulieferer hat laut Analysten die Investoren über das geringe Exposure des Unternehmens gegenüber den US-Zöllen informiert.

In der zweiten Reihe halten sich Landis+Gyr (-2,4%) ebenfalls recht gut. Die derzeitigen US-Zölle hätten wenig Einfluss auf das Geschäft, sagte Konzernchef Peter Mainz in einem Interview mit der «FuW».

Derweil ist heute der erste Handelstag für die neuen Aktien der Cham Swiss Properties AG, die aus der Fusion von Ina Invest und der Cham Group hervorgegangen ist. (awp/mc/pg)

