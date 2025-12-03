Devisen: Dollar/Franken-Paar fällt auf 0,80er-Marke

Zürich – Am Devisenmarkt gewinnen die Erwartungen an eine Senkung der US-Leitzinsen in der kommenden Woche etwas an Kraft. Das setzt den US-Dollar unter Druck, sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken. Allerdings halten sich die Bewegungen in den entsprechenden Währungspaaren in Grenzen.

So hat sich die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar am Mittwochnachmittag nur leicht auf 1,1665 Dollar verteuert nach Kursen von unter 1,1657 am späten Morgen. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil in einer engen Spanne um die Marke von 0,80 und liegt aktuell bei 0,8004. Und das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9336 mehr oder weniger auf der Stelle.

An den Finanzmärkten wird kommende Woche vermehrt mit einer Senkung der US-Leitzinsen um mindestens 25 Basispunkte gerechnet. Diese Erwartungen wurden am Mittwoch durch schlechter als erwartet ausgefallene ADP-Arbeitsmarktdaten untermauert. Gleichzeitig könnten aber auch Konjunkturängste rasch zunehmen, warnen Händler.

Derweil hat sich die Stimmung der US-Dienstleister unerwartet aufgehellt und die Industrieproduktion im September leicht zugelegt. Dies lasse die konjunkturellen Sorgenfalten wieder etwas kleiner werden, heisst es am Markt. (awp/mc/pg)