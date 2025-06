Devisen: Dollar gibt zu Franken und Euro nach

Zürich – Der US-Dollar hat sich über Nacht sowohl zum Euro als auch zum Franken weiter abgeschwächt. Aktuell kostet der Euro 1,1522 Dollar. Am Vorabend waren es mit 1,1485 deutlich weniger.

Das Währungspaar Dollar/Franken wird derweil zu 0,8169 Franken gehandelt nach 0,8175 am Vorabend. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9413 Franken. Am Donnerstagabend wurde der Euro noch zu 0,9390 Franken gehandelt.

Am Vortag hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Damit beträgt dieser erstmals null Prozent. Dieser Schritt wurde zwar mehrheitlich erwartet. Der Franken schwächte sich im Tagesverlauf dann aber trotzdem leicht ab.

Weiterhin sei aber der Krieg im Nahen Osten der wichtigste kursbestimmende Faktor, heisst es am Markt. Und hier gebe es Hoffnungen, dass die Lage nicht weiter eskaliere. Denn zum einen will US-Präsident erst in den kommenden zwei Woche entscheiden, ob sich die USA in den Konflikt einbringen wollen oder nicht. Zudem wollen drei europäische Aussenminister heute bei einem Treffen mit ihrem iranischen Kollegen in Genf um Deeskalation bemühen.

Derweil hat China die Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen. Der einjährige Leitzins (LPR) wird bei 3,00 Prozent belassen, der fünfjährige bei 3,50 Prozent. (awp/mc/pg)