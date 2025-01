Devisen: Dollar gibt zum Franken leicht nach – EUR/CHF stabil

Zürich – Der US-Dollar hat gegenüber dem Schweizer Franken über Nacht leicht nachgegeben. Damit konnte der Dollar den Aufwärtstrend des Vortages nicht fortsetzen. Am frühen Freitag wird der Greenback zu 0,9113 Franken gehandelt. Am Vorabend waren es noch 0,9135. Allerdings ist dies noch immer deutlich mehr als am Donnerstagmorgen (0,9051).

Das Euro/Franken-Paar tritt mehr oder weniger auf der Stelle und wird wie am Vorabend zu 0,9364 gehandelt. Zum US-Dollar notiert der Euro derweil mit 1,0274 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,0252.

Der Dollar profitiert seit einiger Zeit von den Sorgen, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die Zölle erhöhen könnte und dass dies die europäische Wirtschaft weiter beeinträchtigen dürfte. In Europa schwächelt die Konjunktur seit längerem. Daher erwarten die Marktteilnehmer, dass die EZB die Leitzinsen stärker senken wird als die US-Notenbank. Das Fed hatte Ende Dezember die Erwartungen an weitere Leitzinssenkungen bereits gedämpft. (awp/mc/ps)