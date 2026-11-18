Zürich – Der Dollar hat in der Nacht auf Mittwoch zum Franken und Euro erneut etwas angezogen. Der USD/CHF-Kurs erklomm dabei mitten in der Nacht ein neues Jahreshoch bei 0,8420. Aktuell notiert er leicht darunter bei 0,8414. Das EUR/CHF-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9238 mehr oder weniger auf der Stelle. Der EUR/USD-Kurs rutschte gleichzeitig wieder unter der Marke von 1,10. Der aktuelle Kurs von 1,0980 entspricht dem Jahrestief.

Eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten und Aussagen aus den Reihen der Notenbank Fed hatten zuletzt Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt. Das sorgt beim Dollar seit Tagen für Auftrieb. An den Finanzmärkten ist aktuell eine kleine Zinserhöhung in den USA im Dezember zu knapp 97 Prozent eingepreist.

Kein Gegenwind droht dem Dollar zudem aktuell vom Technologiesektor. Am Vortag hatte es Befürchtungen gegeben, dass der Ausverkauf an den Technologiebörsen der US-Währung zusetzen könnte. Für den Mittwoch zeichnet sich nun aber nach astronomisch guten Nvidia-Zahlen eine Gegenbewegung an der Nasdaq ab. Für Unsicherheit sorgt hingegen weiterhin das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinen Amtskollegen aus China und Russland in Shenzhen. (awp/mc/ps)