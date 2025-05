Devisen: Dollar notiert zu Euro und Franken etwas schwächer

Zürich – Der US-Dollar hat in der Nacht auf Freitag gegenüber Euro und Franken nachgegeben. So steht der Euro am frühen Morgen wieder klar über der Marke von 1,13 Dollar, unter die er am Vortag gefallen war. Aktuell wird der Euro zu 1,1321 nach 1,1279 Dollar gehandelt. Der Euro steuert im Vergleich zum Dollar auf ein Wochenplus von rund eineinhalb Cent zu.

Auch zum Franken ist die US-Devise gesunken und kostet derzeit 0,8263 nach 0,8293 am Donnerstagabend. Derweil wird das Währungspaar Euro/Franken wenig verändert zu 0,9354 nach 0,9353 am Vorabend.

Damit nähert sich der Euro langsam wieder dem Mehrjahreshoch von 1,1573 Dollar an, das er Mitte April infolge der vom US-Präsidenten Donald Trump ausgelösten Zollkapriolen erreicht hatte. Am Montag vor einer Woche war der Euro wegen der Fortschritte im Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten zeitweise unter die Marke von 1,11 Dollar gefallen.

Zuletzt kamen aber Zweifel auf, ob die Entspannung zwischen den beiden Ländern nachhaltig ist. Seitdem geht es für den Euro wieder nach oben. Der Euro befindet sich seit der Amtseinführung von Trump im Januar im Aufwind. Vor allem dessen erratische Wirtschafts- und Zollpolitik macht dem Dollar zu schaffen. Seit Mitte Januar wertete der Dollar um zehn Prozent ab. (awp/mc/pg)