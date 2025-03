Devisen: Dollar schwächt sich zu Euro und Dollar etwas ab

Zürich – Der US-Dollar hat über Nacht etwas an Wert verloren. So kostet das Währungspaar Euro-Dollar im frühen Geschäft 1,0777. Das ist mehr als am Vorabend mit 1,0756.

Auch zum Franken hat der Greenback nachgegeben. Aktuell wird das Dollar-Franken-Paar zu 0,8831 nach 0,8848 gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil mit 0,9517 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.

Damit hat der Dollar einen Teil seiner Gewinne, die er zuletzt im Vorfeld der von US-Präsident Trump angedrohten Zölle erzielt hatte, wieder verloren. Am späten Mittwochabend hatte Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte angekündigt. Der Schritt heizt den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union weiter an und schürt zudem Inflationsängste und Konjunktursorgen.

In den USA gebe es infolge der Zollpolitik Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung, schreibt die LBBW in einem Kommentar. Verstärkt würden die Befürchtungen von diversen Frühindikatoren, die sich zuletzt abgeschwächt hätten. Dabei hebt die LBBW diverse Verbraucherindikatoren und die regionalen Fed-Umfragen hervor.

Solide präsentiere sich aber der Arbeitsmarkt. Daher dürften die Marktteilnehmer der Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe abwarten. Diese liegen auf einem niedrigen Niveau. Daher gibt es laut Analysten keine Anzeichen auf eine merkliche Abkühlung des Beschäftigungsaufbaus. (awp/mc/ps)