Devisen: Dollar schwächt sich zu Euro und Franken ab

Zürich – Der Euro hat in der Nacht auf Freitag gegenüber dem Dollar weiter zugelegt und sich noch mehr von der Marke von 1,04 nach oben abgesetzt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0457 nach 1,0421 am Vorabend. Am Donnerstagmorgen wurde sie noch zu 1,0412 gehandelt.

Auch zum Franken hat der Dollar an Wert verloren. Derzeit wird das Paar Dollar/Franken zu 0,9045 nach 0,9070 am Vorabend gehandelt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9460 mehr oder weniger auf der Stelle.

Am Markt ist von einer Gegenbewegung nach dem starken Anstieg des Dollars die Rede. Die US-Devise war nach Zolldrohungen gegenüber Ländern wie China, Mexiko und Kanada und der Europäischen Union gestiegen. Denn diese Drohungen hatten Sorgen vor einer wieder anziehenden Inflation geweckt und dem Dollar-Kurs dadurch kräftigen Rückenwind verliehen. Dies hatte wiederum Euro und Franken unter Druck gesetzt.

Am Berichtstag werden zwar Einkaufsmanagerindizes aus der Euro-Zone und den USA sowie das Konsumentenvertrauen der Universität Michigan veröffentlicht. Aber der Fokus durfte wohl bereits auf die Zinsbeschlüsse der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gerichtet sein, heisst es am Markt. (awp/mc/pg)