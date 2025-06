Devisen: Dollar schwächt sich zu Euro und Franken ab

Zürich – Der US-Dollar hat sich in der Nacht auf Donnerstag sowohl zum Euro als auch zum Franken abgeschwächt. Grund dafür sind leicht verstärkte Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed. Der Euro kostet aktuell 1,1525 US-Dollar. Am Vorabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1486 gehandelt.

Zum Franken wird die US-Devise derzeit zu 0,8168 Franken gehandelt. Am Mittwochabend notierte der Dollar mit 0,8206 noch über der Schwelle von 82 Rappen. Derweil notiert die Gemeinschaftswährung bei 0,9412 Franken nach zuvor 0,9424.

Belastet wurde der Dollar von den am Vortag veröffentlichten Teuerungszahlen. So ist die Inflationsrate im Mai zwar wie erwartet leicht auf 2,4 Prozent gestiegen. Die aussagekräftigere Kernrate fiel jedoch auf 2,8 Prozent und im Vergleich zum April waren die Konsumentenpreise weniger stark gestiegen als von Ökonomen im Schnitt gedacht. Dies schürte am Markt Zinssenkungsfantasien.

Zudem war die Erleichterung über eine mögliche Einigung der USA mit China im Handelsstreit nur von kurzer Dauer. Denn viele heikle Punkte über die genannten Zugeständnisse hinaus blieben ungewiss, schreibt Swissquote in einem Kommentar. «Zusammengefasst sieht es so aus, als hätten die USA im Bereich der kritischen Seltenen Erden bekommen, was sie wollten, aber China verlässt den Tisch mit wenig mehr als ein paar Studentenvisa… Ich finde, das riecht nicht gut», heisst es bei der Onlinebank weiter.

Eine Einigung zwischen den USA und China habe sich bereits nach den Gesprächen in London angebahnt. Die Bestätigung gestern sei daher keine Neuigkeit mehr gewesen, heisst es bei der Commerzbank. «Auch dieser ‹Deal›, wie schon der mit UK zuvor, ist aus Marktsicht nicht mehr als heisse Luft.» (awp/mc/ps)