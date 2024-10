Devisen: Franken schwächt sich zu Euro und Dollar ab

Zürich – Der Schweizer Franken hat am Montagvormittag gegenüber dem Euro nachgegeben. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 0,9401 Franken. Noch am Morgen wurde der Euro tiefer zu 0,9376 Franken gehandelt und damit etwa gleich hoch wie am Freitag.

Derweil notiert der Franken auch gegenüber dem US-Dollar mit 0,8596 etwas tiefer als am frühen Morgen (0,8585). Gegenüber dem US-Dollar hat sich der Euro in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0934 zeigt.

Händler erklären sich die Schwäche des Frankens am ehesten mit dem Rückgang der Produzentenpreise. Konkret ist der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) in der Schweiz im September um 0,1 Prozent auf 107,2 Punkte gesunken. Im Vergleich zum September 2023 sank das Preisniveau um 1,3 Prozent.

Auch die anfangs Oktober veröffentlichten Inflationszahlen hatten einen starken Rückgang der Teuerung gezeigt. Ende September hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) gesagt, sie schaue sich die weitere Entwicklung der Inflation in den kommenden Wochen und Monaten genau an und würde – wenn nötig – erneut die Zinsen senken.

Derweil hatten zuletzt überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten sowie die US-Inflationsentwicklung dem Dollar Auftrieb verliehen. Sie hatten Erwartungen genährt, dass die Leitzinsen in den USA in den kommenden Monaten weniger stark gesenkt werden als bisher gedacht.

Für Spannung sorgt in der neuen Woche die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. «Vertreter der Notenbank haben in den letzten Tagen und Wochen angedeutet, dass wegen der nachlassenden Inflationsgefahren und der schwachen Konjunkturentwicklung mit einer erneuten Zinssenkung zu rechnen ist», sagte ein Ökonom. Am Markt werde eine Reduzierung bereits eingepreist. «Klare Hinweise auf eine weitere Zinssenkung im Dezember wird es vermutlich aber nicht geben, denn eine Vorfestlegung ist nicht im Interesse der EZB.» (awp/mc/pg)