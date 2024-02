Devisen: Dollar zieht zu Euro und Franken etwas an

Frankfurt – Der Kurs des Dollar ist am Freitag gegenüber Euro und Franken leicht gestiegen. Am frühen Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0760 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Auch der Franken hat sich über Nacht zum Greenback leicht abgeschwächt, letzterer kostet aktuell 0,8811 nach 0,8800 Franken am Vorabend. Für EUR/CHF ergibt das nur wenig unveränderte 0,9482 nach 0,9476 Franken.

Damit konnte der Euro seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag nicht ganz halten. Am Donnerstag hatten enttäuschende Daten vom US-Einzelhandel und ein überraschender Rückgang der US-Industrieproduktion die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den Vereinigten Staaten verstärkt, was den Dollar belastet und dem Euro Auftrieb verliehen hatte.

Am Devisenmarkt bleibt das Interesse der Anleger überwiegend auf Konjunkturdaten aus den USA gerichtet, von denen sie sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik in der grössten Volkswirtschaft der Welt versprechen. Besonders beachtet werden dürften am Nachmittag Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. (awp/mc/pg)