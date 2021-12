Devisen: Euro weiter nahe 1,13 US-Dollar – zum Franken etwas schwächer

Frankfurt am Main – Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar weiter nahe an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1289 Dollar und damit etwas weniger als am früheren Morgen.

Zum Franken schwächte sich der Euro im weiteren Vormittagsverlauf derweil etwas mehr ab als zum Dollar und nähert sich wieder der Marke von 1,04. So wird der Euro derzeit zu 1,0427 Franken gehandelt nach 1,0441 Franken am früheren Freitagmorgen. Der US-Dollar notiert bei 0,9236 Franken.

Unter moderatem Druck stand der chinesische Yuan, nachdem sich die Zentralbank Chinas gegen die deutliche Aufwertung der Landeswährung stemmte. Zum einen müssen die Banken jetzt einen grösseren Teil ihrer Währungsbestände als Reserve zurückhalten. Zum anderen setzte die Notenbank den Zentralkurs des Yuan erneut schwächer fest als von Analysten erwartet. Hintergrund der Schritte ist, dass der Yuan zum Dollar in dieser Woche den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren markiert hatte, was die konjunkturelle Entwicklung Chinas bremsen kann.

Im Laufe des Tages richten sich die Blicke der Anleger auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird erwartet, dass die ohnehin hohe Inflation weiter steigt. Das würde die US-Notenbank Fed zusätzlich unter Druck setzen, ihre immer noch extrem lockere Geldpolitik zu straffen. (awp/mc/pg)