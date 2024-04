Devisen: Euro bleibt vor EZB-Entscheid angeschlagen – Yen auf 34-Jahres-Tief

Frankfurt – Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0744 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Auch gegenüber dem Franken halten sich die Kursänderungen seit dem Vorabend in Grenzen. Das Währungspaar Euro-Franken wird aktuell zu 0,9806 nach 0,9808 gehandelt. Das ergibt für den Dollar einen Kurs von 0,9124 nach 0,9132 am Mittwochabend. Am Mittwochmorgen wurde der Greenback noch fast einen Rappen tiefer bewertet (0,9036).

Im Tagesverlauf rückt die Geldpolitik im Euroraum in den Mittelpunkt. In Frankfurt entscheidet der EZB-Rat über seinen Kurs. Angesichts der rückläufigen Teuerung wird erwartet, dass eine erste Zinssenkung für die kommende Sitzung im Juni verbal vorbereitet wird. Bis dahin dürften die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau verharren.

Die US-Notenbank Fed könnte dagegen noch länger mit einer Lockerung ihrer straffen Geldpolitik warten. Denn die Inflation zeigt sich in den USA zäher als im Währungsraum, wie neue Inflationsdaten am Mittwoch gezeigt hatten. Der US-Dollar hatte davon stark profitiert. Im Gegenzug geriet nicht nur der Euro, sondern auch der japanische Yen unter Druck. Zum Dollar fiel der Yen auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1990, was staatliche Interventionen am Devisenmarkt wahrscheinlicher werden lässt. (awp/mc/ps)