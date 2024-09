Devisen: Euro/Franken nähert sich 0,93

Zürich – Am Devisenmarkt hat der Franken am frühen Mittwoch eine gewisse Stärke gezeigt. Vor den anstehenden Zinssitzungen der EZB am morgigen Donnerstag und der US-Notenbank in der kommenden Woche – an beiden Terminen werden vom Markt Senkungen erwartet – legte die heimische Währung sowohl gegen den Euro als auch gegen den Dollar zu. Die SNB hält ihre geldpolitische Lagebeurteilung erst Ende September ab.

Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9309 Franken und näherte sich damit der Marke von 0,93 deutlich an. Auch der US-Dollar gab in der Nacht nach auf 0,8424 Franken. Der Euro hat sich gegen den US-Dollar allerdings ebenfalls verteuert und kostet aktuell 1,1050 US-Dollar. Am Vorabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1024 Dollar gehandelt. (awp/mc/pg)