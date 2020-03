Devisen: Euro gibt Gewinne nach US-Zinssitzung ab – Franken anhaltend gefragt

Frankfurt – Der Euro hat am Montag seine Kursgewinne nach einer erneuten überraschenden Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed vom Vorabend wieder abgegeben. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1147 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht zeitweise bis knapp unter 1,12 Dollar gestiegen war.

Der Franken bleibt weiterhin als sicherer Hafen gesucht. So bewegt sich der Euro mit 1,0556 Franken nur knapp über seinem bisherigen Tagestief von 1,0551 Franken. Der US-Dollar kostet 0,9468 Franken und damit nur leicht mehr als im Tief, das er in der Nacht bei 0,9446 Franken erreicht hatte.

Am Vorabend war der Dollar zeitweise unter Druck geraten, nachdem die amerikanische Notenbank wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den Leitzins um einen ganzen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent verringert und weitere geldpolitische Notfallmassnahmen angekündigt hatte.

Anleihekaufprogramm und Notfallkredite in den USA

Zudem will die Fed die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm ankurbeln und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren, wie sie es bereits nach der grossen Finanzkrise 2008 getan hatte. Auch ein Abkommen mit anderen Notenbanken zur Liquiditätsversorgung der Märkte ist vorgesehen.

Darüber hinaus wird die amerikanische Notenbank nach Worten ihres Vorsitzenden Jerome Powell alle Instrumente nutzen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie zu dämpfen. „Die US-Notenbank hat mit ihren Massnahmen nicht zur Beruhigung beigetragen“, kommentierte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Nur wenige Tage vor der regulären Zinsentscheidung solch einen deutlichen Schritt zu vollziehen, lasse auf Stress schliessen.

Nach der US-Zentralbank stemmte sich am frühen Morgen auch die japanische Notenbank mit weiteren Schritten gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Coronavirus-Krise. Demnach sollen deutlich mehr Wertpapiere am Markt gekauft werden. Der japanische Yen reagierte kaum auf die geldpolitischen Beschlüsse. Ausserdem senkte die Notenbank in Hongkong am Morgen den Leitzins deutlich. (awp/mc/ps)