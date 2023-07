Devisen: Euro hält sich über 1,09 US-Dollar – Franken stabil

Frankfurt – Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

Das Euro/Franken-Paar präsentiert sich bei einem Stand von 0,9765 ebenfalls kaum bewegt seit Freitagabend und auch der US-Dollar hat sich kaum vom Fleck bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0,8946 Franken zeigt.

Zu Wochenbeginn werden in vielen Ländern Daten zur Industriestimmung erwartet. In Europa veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes, in den USA wird der vielbeachtete ISM-Index erwartet. Bis zuletzt litten die Industrieunternehmen vielerorts unter der schwächelnden Weltwirtschaft. Die Dienstleistungsunternehmen haben sich demgegenüber besser entwickelt. (awp/mc/pg)