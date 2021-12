Devisen: Euro in Zentralbanken-Woche bei 1,13 USD – Knapp über 1,04 Franken

Frankfurt – Der Euro notiert zu Beginn einer ereignisreichen Woche an der Marke von 1,13 US-Dollar. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1292 Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend.

Zum Franken hält sich die Gemeinschaftswährung bei 1,0413 knapp über der 1,04er Marke. Das bisherige Tagestief liegt bei 1,0408 Franken. Der US-Dollar präsentiert sich mit 0,9220 Franken ebenfalls kaum bewegt seit Freitagabend.

Die neue Woche steht im Zeichen der Geldpolitik. Es werden zahlreiche Entscheidungen von Zentralbanken erwartet. Viel Aufmerksamkeit ziehen die Notenbanken der grossen Volkswirtschaften USA, Eurozone, Grossbritannien und Japan auf sich. Es wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed auf die hohe Inflation reagiert und den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Ausrichtung beschleunigt. Die EZB entscheidet über den Fortgang ihres Corona-Krisenprogramms. Auch die Schweizerische Nationalbank wird sich in dieser Woche zu Wort melden. (awp/mc/ps)