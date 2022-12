Devisen: Eurokurs behauptet sich über 1,06 US-Dollar

Frankfurt – Der Euro hat sich am Freitag nach einem durchwachsenen Handelsstart über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,0619 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Zum Franken wird der Euro aktuell zu 0,9881 Franken gehandelt nach 0,9884 im frühen Geschäft. Das ist etwas mehr als am Vorabend, als der Euro noch 0,9864 Franken kostete. Der Dollar hat sich dagegen leicht abgeschwächt und kostet 0,9305 Franken nach 0,9319 Franken noch am Morgen.

Kurz vor Weihnachten verlief der Handel ruhig. Frische Konjunkturdaten lieferten zunächst kaum Impulse. So wuchs die Wirtschaft in Spanien zwar im Sommer im Vergleich zum Frühjahr etwas weniger als bislang gedacht. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem zweiten Quartal nur um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt INE nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresquartal aber wuchs die Wirtschaftsleistung stärker als zunächst ermittelt.

Auch aus Italien kamen unterschiedliche Signale: Dort blicken die Verbraucher zwar zuversichtlicher in die Zukunft. In der Industrie aber ist man etwas skeptischer.

Am Nachmittag dann rücken mit Blick auf die USA unter anderem Angaben zum privaten Einkommen, den Konsumausgaben und Preisdaten in den Fokus. Veröffentlicht wird der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE, den die US-Notenbank gegenüber dem bekannteren Verbraucherpreisindex CPI bevorzugt. (awp/mc/pg)