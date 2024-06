Devisen: Euro legt vor EZB-Zinsentscheidung zum Dollar zu – Franken legt zu

Frankfurt – Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0884 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend (1,0874).

Gegenüber dem Franken hat der Euro allerdings wieder leicht nachgegeben: er wird derzeit zu 0,9701 gehandelt nach 0,9717 am Vorabend. Über die Nacht wurden im asiatischen Handel wie am Vortag auch schon Preise von unter 0,97 bezahlt. Der US-Dollar hat sich entsprechend auch zum Franken abgeschwächt, und zwar auf 0,8912 abgeschwächt von 0,8933 Franken am Mittwochabend.

Im Tagesverlauf wird die Zinsentscheidung der EZB erwartet. Der Markt rechnet fest mit der ersten Zinssenkung seit 2019. Demnach dürften die Notenbank den Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent reduzieren, nachdem sich die Inflation in der Eurozone in den vergangenen Monaten abgeschwächt hat.

Allerdings hat sich die Inflation zuletzt als hartnäckig erwiesen. Daher ist das weitere Vorgehen der Notenbank offen. Am Markt erhoffen sich die Anleger von der Stellungnahme der EZB zur Zinsentscheidung und der anschliessenden Pressekonferenz der Währungshüter Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs.

Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank dürfte die EZB keine deutlichen Signale liefern, sondern wie zuvor auf die zukünftige Datenlage und die zuletzt positiven Konjunkturdaten verweisen. «Das könnte einige Marktteilnehmer enttäuschen, die mit Hinweisen auf weitere Zinssenkungen rechnen», sagte Praefcke. (awp/mc/ps)