Devisen: Euro legt vor US-Inflation leicht zu – EUR/CHF stabil über 97 Rappen

Frankfurt – Der Euro hat am Donnerstag vor mit Spannung erwarteten Preisdaten aus den USA leicht zugelegt. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Das Euro/Franken-Paar kann bei einem Stand von 0,9748 die Gewinne vom Vortag verteidigen. Derweil liebäugelt das Dollar/Franken -Paar bei einem Stand von 0,8995 mit der 90 Rappen-Marke.

Im Tagesverlauf rücken Inflationszahlen aus den USA in den Mittelpunkt. Sie geben Hinweise auf die geldpolitische Ausrichtung der US-Zentralbank Fed. Die Währungshüter steuern auf eine lockerere Linie zu, sie zögern allerdings noch. Grund ist die zuletzt stockende Inflationsentwicklung.

In dieser Woche hatte Fed-Chef Jerome Powell abermals keine klaren Hinweise auf bevorstehende Zinssenkungen gegeben. An den Finanzmärkten ist die erste Lockerung nach der grossen Inflationswelle für September zumindest überwiegend eingepreist. Eine zweite Reduzierung wird zum Jahresende hin erwartet. (awp/mc/ps)