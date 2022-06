Devisen: Euro legt zum Dollar leicht zu – EUR/CHF weiter unter Parität

Frankfurt – Der Euro ist am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar leicht gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0452 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Das EUR/CHF-Paar notiert bei einem Stand von 0,9971 wenig verändert weiter unter Parität, nachdem in der Nacht ein neues Mehrjahrestief bei 0,99635 erreicht worden war. Nach Ansicht der Devisenexperten der Commerzbank testet der Markt die Schweizerische Nationalbank. Zudem sei es eine allgemeine Euro-Schwäche, die gerade voll auf das Währungspaar durchschlage.

Zudem habe die SNB bei ihrer letzten Lagebeurteilung deutlich gemacht, sowohl auf der Unterseite als auch auf der Oberseite Leitplanken für das Paar zu setzen. Die Commerzbank-Experten rechnen daher mit einer erhöhten Volatilität für das EUR/CHF-Paar. Zudem impliziere das aktuelle Umfeld für die kommenden Tage einen zunehmenden Aufwertungsdruck für den Franken. Der US-Dollar kostet aktuell wenig veränderte 0,9541 Franken.

Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar nach zwei Tagen mit Kursverlusten vorerst stabilisiert. Zuletzt hatte eine allgemein trübe Marktstimmung den Kurs der Gemeinschaftswährung mit nach unten gezogen.

Zudem laste die zögernde Haltung der EZB auf der Gemeinschaftswährung. Die EZB hat nämlich die Zinswende noch vor sich und diese für den Juli angekündigt. Beim Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra wurde deutlich, wie sehr die EZB «hinter der Kurve ist», heisst es hierzu im Devisenkommentar der Commerzbank. Unter anderem habe die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Sintra den Kontrast zu Vertretern anderer Zentralbanken gezeigt, die es mit der geldpolitischen Straffung viel eiliger haben. (awp/mc/ps)