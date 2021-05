Devisen: Euro legt zum Dollar und Franken zu

Frankfurt – Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2165 US-Dollar und damit etwas mehr als am Tag zuvor.

Auch zum Franken notiert der Euro aktuell wieder etwas höher als am Vortag. Der aktuelle Kurs von 1,0973 liegt wieder in Griffweite zur 1,10er-Marke. Am Vortag hatte sich das Währungspaar grösstenteils um die 1,0950 bewegt. Wenig verändert zeigt sich das Duo USD/CHF (0,9020).

Auftrieb erhielt der Euro durch die gute Aktienmarktstimmung in Asien. Der australische und der neuseeländische Dollar legten am Morgen ebenfalls zu. Diese beiden Währungen reagieren meist besonders positiv auf steigende Aktienkurse.

Am Dienstag stehen unter anderem Wachstumszahlen aus der Eurozone auf dem Programm. Es handelt sich um eine zweite Schätzung. Eine erste Erhebung hatte gezeigt, dass der Währungsraum im Herbst und Winter coronabedingt in die Rezession gerutscht ist. Mit fortschreitenden Impfungen erwarten Analysten jedoch konjunkturelle Besserung. (awp/mc/ps)