Devisen: Euro erreicht höchsten Stand seit vier Monaten

Frankfurt – Der Euro ist am Mittwoch in einem ruhigen Handel auf den höchsten Stand seit Anfang August geklettert. Die Gemeinschaftswährung knüpft damit an ihre jüngsten Gewinne an und notiert am Mittag bei 1,1046 US-Dollar.

Der Franken hat sich im Vergleich zum zweiten Weihnachtsabend wenig verändert. Der Euro kostet derzeit 0,9431 nach 0,9425 Franken am Morgen. Der US-Dollar notiert mit 0,8532 Franken praktisch gleich viel wie im Frühhandel mit 0,8533. Auch im Vergleich zu vor Weihnachten halten sich die Kursausschläge damit sehr in Grenzen. Am Freitag wurde der Euro zu 0,9429 und der Dollar zu 0,8559 gehandelt.

An den europäischen Börsen haben die meisten grossen Investoren ihre Bücher für 2023 bereits geschlossen. Insofern hielten sich die Bewegungen nach den Weihnachtsfeiertagen dort und auch am Devisenmarkt in Grenzen. Wichtige Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nicht auf der Agenda.

Der Euro befindet sich bereits seit Mitte Dezember gegenüber dem Dollar im Aufwind. Seinerzeit hatten Projektionen der US-Notenbank Fed darauf hingedeutet, dass sie für das neue Jahr mit stärkeren Zinssenkungen als bisher rechnet. Der Markt geht derzeit davon aus, dass die Fed im Vergleich zu anderen grossen Notenbanken 2024 die Zinsen besonders schnell und deutlich senken dürfte. (awp/mc/ps)