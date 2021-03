Devisen: Euro stabil bei knapp 1,21 Dollar

Frankfurt – Der Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil an der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2085 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Auch gegenüber dem Franken zeigte sich der Euro übers Wochenende mehr oder weniger stabil. Er wechselt derzeit zu 1,0977 den Besitzer, nach 1,0981 am Freitagabend. Der US-Dollar ist mit 0,9082 nach 0,9092 ebenfalls leicht billiger als unmittelbar vor dem Wochenende.

Am Montag stehen wichtige Konjunkturzahlen aus der Industrie auf dem Programm. In der Eurozone veröffentlicht das Forschungsunternehmen Markit seine Unternehmensumfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe. In den USA gibt das Institut ISM seinen entsprechenden Indikator bekannt. Aus den Reihen der EZB äussern sich Präsidentin Christine Lagarde und Vizechef Luis de Guindos. (awp/mc/pg)