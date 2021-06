Devisen: Euro stabilisiert sich nach Kurseinbruch

Frankfurt – Der Euro hat sich am Donnerstag nach dem Kurseinbruch vom Vorabend stabilisiert. Am späten Mittwochabend hatten Aussagen der US-Notenbank Fed den US-Dollar beflügelt, während der Euro im Gegenzug um mehr als einen Cent abrutschte. Am Donnerstagmorgen wird die Gemeinschaftswährung auf dem tieferen Niveau leicht unter 1,20 US-Dollar gehandelt.

Zum Schweizer Franken legt der Dollar im Frühhandel weiter zu und kostet aktuell 0,9087 Franken nach 0,9061 am Vorabend. Der Greenback war nach dem Fed-Entscheid über die Marke von 0,90 Franken geklettert. Auch zum Euro ermässigt sich der Franken. Aktuell wird der Euro mit 1,0900 Franken und somit minim höher als am Vorabend gehandelt.

Die US-Notenbank hatte auf ihrer Zinssitzung zunächst nichts an ihrer Geldpolitik verändert und noch keine klaren Signale für eine Reduzierung der Anleihekäufe zur Stützung der Wirtschaft gegeben. Notenbankpräsident Jerome Powell zeigte sich im Anschluss aber zuversichtlicher für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Ausserdem hat er den jüngsten Anstieg der Inflation kritischer begutachtet. Darüber hinaus haben die meisten Fed-Mitglieder eine Zinserhöhung bis Ende 2023 befürwortet.

Nach Einschätzung von Analysten deuten die jüngsten Aussagen der Fed darauf hin, dass der Zeitplan zur Normalisierung der Geldpolitik beschleunigt werden könnte. «Die Märkte werden auf eine straffere Geldpolitik vorbereitet», erklärte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Am Devisenmarkt sorgte dies für kräftige Kursgewinne beim Dollar. (awp/mc/ps)