Devisen: Euro startet kaum verändert in die Woche

Frankfurt – Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Er konnte sich damit nach deutlichen Kursverlusten der Vorwoche vorerst stabilisieren. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1127 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

Zum Franken tendiert die Gemeinschaftswährung eine Spur leichter mit 1,1051 Franken. Der US-Dollar kostet aktuell mit 0,9932 Franken ebenfalls minim weniger.

In der vergangenen Woche hatten Signale der EZB für eine baldige Zinssenkung den Euro belastet. Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher impulsarmen Handel. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Das Interesse der Anleger richtet sich zunehmend auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die an diesem Mittwoch erwartet wird. Der Markt rechnet fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit über zehn Jahren. Nach Einschätzung des Experten Christoph Balz von der Commerzbank würden jüngste Äusserungen aus den Reihen der Fed auf eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte hindeuten. (awp/mc/ps)